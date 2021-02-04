ЕС дозаказал до 300 иллионов доз вакцины BioNTech/Pfizer

Европейская Комиссия заключила еще одно соглашение с немецкой компанией – разработчиком вакцины от коронавируса BioNTech и ее американским партнером, компанией Pfizer, по поставкам вакцины для Евросоюза.

Согласно сообщению представителя Еврокомиссии, в понедельник, 8 февраля, еврофункционеры договорились с двумя фармкомпаниями о поставке 200 миллионов доз вакцины с возможностью дополнительной покупки еще 100 миллионов доз.

Читайте также: Украина договорилась о поставках вакцин AstraZeneca и Novavax

Заказанные 200 миллионов доз должны поступить к концу этого года, сообщили агентству новостей Reuters близкие к соглашению источники. Переговоры по поставкам следующих 100 миллионов доз по этому соглашению продолжаются, говорят в Брюсселе. Это также подтвердили Reuters в компании Pfizer.

Напомним, вакцина от коронавируса BioNTech/Pfizer стала первым подобным препаратом, получившим разрешение на применение от европейских регулирующих органов. В ноябре 2020 г. Еврокомиссия уже заключила соглашение на поставку 300 миллионов доз вакцины BioNTech/Pfizer. В январе текущего года стало известно о планах еврокомиссаров заказать дополнительного еще до 300 миллионов доз этого препарата. Это стало ответом на все более громкую критику в сторону Еврокомиссии из-за нехватки вакцин и вызванных этим слишком медленных темпов вакцинации в Евросоюзе.

Кроме вакцины BioNTech/Pfizer, в Евросоюзе разрешено также применение препарата американской компании Moderna и вакцину британско-шведского производителя AstraZeneca, разработанную в сотрудничестве с Оксфордским университетом.