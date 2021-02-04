Межбанк: понедельник сработал в пользу гривны

Понедельник снова порадовал поклонников гривны. За день доллар подешевел при продаже еще на 9 копеек – с 27,72/27,745 до 27,64/27,655 гривен, а курс продажи евро упал на 6 копеек с 33,37/33,40 гривен до 33,32/33,34.
При этом, Нацбанк повторил сценарий прошлой пятницы и снова трижды выходил на рынок с интервенциями по покупке доллара. Сперва он купил $20 млн по 27,68 гривен, затем достаточно долго “пылесосил” рынок по 27,65 гривен и купил еще $50 млн, а потом практически до конца сессии простоял с котировкой покупки доллара по 27,64 гривны. Последний ценник уже регулятору крупных объемов покупки не добавил, а больше давал рынку сигнал об уровне курса, который был приемлем Нацбанку.
Предложение превышало спрос весь день. Были замечены как местные продавцы (в основном крупные экспортеры), так и нерезиденты. Иностранцы явно готовятся к завтрашнему аукциону Минфина по продаже ОВГЗ, а экспортеры опасаются дальнейшего проседания котировок и пока стремятся максимально быстро продавать весь объем валютной выручки.
Ход торгов:
С первых минут сессии предложение снова превышало спрос и с утренних 27,72/27,745 гривен за доллар к 11:00 курс просел до 27,675/27,69 гривен и к 12:00 до 27,65/27,665 гривен. НБУ в начале после 11 часов выкупил первые $20 млн по 27,68 гривен, но это не остановило падение курса и до 12 часов Нацбанк вышел во второй раз с покупкой по 27,65 гривен. Купил $50 млн и благодаря этим действиям курс замер в пределах 27,65/27,665 до 14 часов. Ближе к концу обеда Нацбанк вышел в третий раз – уже по 27,64 гривен и простоял с этой котировкой уже до конца сессии. Благодаря этому котировки доллара уже окончательно остановились на отметке 27,64/27,555 гривен до конца сессии.
Как и в пятницу, торги понедельника завершились на позитивной ноте для гривны.
Главные события 8 февраля на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,64 / 27,65
евро – 33,32 / 33,33
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2045 / 1,2047
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