Зеленский оценил результаты борьбы с пандемией

Украина достойно противодействует пандемии COVID-19, и в этом плане государству есть чем гордиться.
Об этом заявил Владимир Зеленский на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».
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Глава государства отметил, что из-за карантинных ограничений в стране массово начали пустеть полки Государственного резерва, а также наблюдался дефицит медицинских средств и оборудования. А медицинская система не оставляла надежды на то, что победить эпидемию можно будет без коллапса и катастрофы. Однако Украина справилась.
«Без лишней скромности скажу, что в вопросах противодействия COVID-19 Украине действительно есть чем гордиться. Мы смогли быстро организовать поставки из других стран, а затем развернули масштабное украинское производство. Мы повысили заработные платы медикам, противодействующих COVID-19, до 300%. А в этом году существенно увеличили выплаты всем медицинским работникам всех уровней», — заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что результаты, которых в сложных обстоятельствах и за короткое время удалось достичь, доказывают правильность и эффективность действий, которые были начаты с первого дня противодействия коронавируса.
«Уровень смертности от COVID-19 в Украине самый низкий по сравнению со многими странами Европы. Мы дольше других продержались и не вводили локдаун. А те ограничения, действовавшие в январе, были достаточно либеральными, если сравнивать с форматами локдауна в Германии, Франции и других странах», — добавил Президент.
Кроме того, за это время Украине удалось увеличить количество коек в больницах. На сегодняшний день 70% из них уже свободны, а более 80% коек обеспечены кислородом.
Также глава государства напомнил, что тем украинцам, которые из-за карантина были вынуждены приостановить работу, была оказана экономическая поддержка — более 500 тыс. граждан получили выплаты в размере 8 тыс. гривен.
По словам Владимира Зеленского, на сегодняшний в Украине удалось достичь стабилизации ситуации с распространением COVID-19 и втрое уменьшить средненедельное количество заболеваний.
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