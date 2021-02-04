Украина подписала договор на новый мост в Кременчуге за 11 млрд

Укравтодор подписал договор на строительство нового моста через Днепр в городе Кременчуге в Полтавской области за 11,249 млрд гривен с турецкой компанией Dogus Insaat Ve Ticaret.
Об этом стало известно в понедельник, 8 февраля.
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Со стороны Укравтодора договор подписал начальник Службы автомобильных дорог в Полтавской области Иван Краповницкий, от компании Dogus Insaat Ve Ticaret – исполнительный директор Толга Аккас.
В Укравтодоре отметили, что новый мост позволит улучшить оптимизацию логистических маршрутов в центре Украины за счет сокращения времени поездок для автомобильного транспорта. Это будет достигнуто благодаря увеличению допустимой скорости для:
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