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Украина подписала договор на новый мост в Кременчуге за 11 млрд

Украина подписала договор на новый мост в Кременчуге за 11 млрд

Укравтодор подписал договор на строительство нового моста через Днепр в городе Кременчуге в Полтавской области за 11,249 млрд гривен с турецкой компанией Dogus Insaat Ve Ticaret.

Об этом стало известно в понедельник, 8 февраля.

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Со стороны Укравтодора договор подписал начальник Службы автомобильных дорог в Полтавской области Иван Краповницкий, от компании Dogus Insaat Ve Ticaret – исполнительный директор Толга Аккас.

В Укравтодоре отметили, что новый мост позволит улучшить оптимизацию логистических маршрутов в центре Украины за счет сокращения времени поездок для автомобильного транспорта. Это будет достигнуто благодаря увеличению допустимой скорости для:

  • грузовых автомобилей с 36,8-53,3 км/ч до 72,9 км/ч;
  • автобусов с 35,7-53,4 км/ч до 71,1 км/ч;
  • легковых автомобилей с 39,6-55,3 км/ч до 81,5 км/час.

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По материалам Корреспондент.net
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