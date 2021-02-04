Что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,9−1,3%, обновив минимум с 16 декабря.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,13 до 27,77 грн (-1,3%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 28,01/28,04 до 27,69/27,71 (-1,1%/-1,2%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,99/28,18 до 27,68/27,91 (-1,1%/-0,9%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,7% до 0,8% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.

По данным НБУ, интервенции Нацбанка по покупке валюты на межбанке на прошлой неделе составили $ 90 млн. При этом Нацбанк не проводил интервенции по продаже валюты третью неделю подряд.

Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, в последние две недели января межбанковский валютный рынок был сбалансирован, поэтому НБУ не выходил с интервенциями. Всего с начала 2021 года НБУ купил на межбанке валюты на $ 130 млн и продал на $ 20 млн.

«Таким образом чистая покупка валюты составила $ 110 млн. Валютные резервы НБУ на 1 февраля составили $ 28,821 млрд. В течение 2020 года НБУ купил на межбанке валюты на $ 4,93 млрд и продал на $ 3,89 млрд. В прошлом году чистая покупка валюты составила $ 1,038 млрд», — резюмирует эксперт.

По его прогнозам, на начавшейся неделе стоит ожидать снижение курса доллара к гривне.

«Доллар на межбанке может торговаться вблизи 27,5 грн, а наличный доллар в банках – 27,4/27,6 грн», — прогнозирует Иосуб.

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Со слов Андрея Гойлова, аналитика RoboForex, главная причина в укреплении национальной валюты к евро и доллару США заключается в росте предложения от экспортеров и все еще слабом спросе со стороны импортеров. Последние еще не восстановили свои объемы продаж после январского локдауна.

«Во второй половине февраля стартует посевная кампания — значит, предложение на межбанке вырастет за счет аграриев. Они начнут заводить в Украину валютную выручку для покупки семян и ГСМ. Пределы укрепления гривны обозначит НБУ, который остается самым крупным покупателем на рынке» — говорит эксперт.

Завтра Минфин проведет аукцион по размещению ОВГЗ со сроком погашения через 6, 12, 18, 24 и 36 месяцев в гривнах, а также 12 месяцев — в долларах США.

«Полагаю, что бумаги в иностранной валюте заинтересуют нерезидентов и они выйдут на межбанк с продажей долларов. Это будет способствовать дальнейшему укреплению гривны. На предстоящей неделе по курсу доллара США против гривны ожидаю ослабления к уровню 27,60. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, укрепится до отметки 33,55», — прогнозирует Гойлов.