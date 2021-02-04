Сколько денег приносят ФЛПы Украине (инфографика)

В Украине зарегистрировано почти 2 миллиона предпринимателей. Об этом свидетельствует статистика Опендатабот.
«Сейчас Украина почти вернулась к пиковому показателю по количеству предпринимателей. На данный момент в Украине зарегистрировано 1 891 200 ФЛП», — говорится в сообщении.
Количество ФЛП увеличивается в среднем на 7 тысяч каждый месяц: открывается около 20 тысяч, а закрывается около 13 тысяч.
За последние годы поступления от предпринимателей выросли в пять раз — в 2019 году «фопономика» принесла Украине 1 млрд долларов.
Инфографика: Опендатабот
Сколько получает государство? Доход с ФЛПа за год, согласно данным ведомства, составляет 14 452 грн. Годовой доход для государства при этом составляет более 27,6 млрд грн.
За восемь лет поступления от ФЛП в бюджет выросли в 24 раза. Только за последние два года сумма поступлений выросла на 10 млрд гривен. В 2019 году предприниматели уплатили почти 25 млрд гривен, в 2018 году эта сумма составляла 19,8 млрд гривен, в 2017 — 15,4 млрд.
Инфографика: Опендатабот
По весь нынешний год налоговый долг ФОЛП не вырос. В декабре 2019 все ФЛП были должны 2,4 млрд долларов на национальном уровне, такую же сумму они должны и по состоянию на август 2020.
«Для сравнения, одна лишь Укрнафта должна 15,8 млрд грн., а всего украинские компании должны государству более 101,2 млрд грн на национальном уровне и еще 14 млрд на местном», — отмечают в Опендатабот.
Кроме того, в течение последних пяти лет наблюдается тенденция на увеличение количества женщин в бизнесе. Если еще в 2016 в Украине было 43,7% женщин-предпринимательниц, то уже в 2018 году этот показатель вырос до 45% общего количества ФЛП.
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