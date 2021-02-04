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Упрощена процедура смены газопоставщика для получателей льгот и субсидий

Упрощена процедура смены газопоставщика для получателей льгот и субсидий

Министерство социальной политики Украины при содействии Группы Нафтогаз упростило процедуру информирования о смене поставщика газа для уязвимых категорий населения — бытовых клиентов, которые получают субсидии или льготы.

Об этом пишет на сайте «Нафтогаз».

Клиентам не нужно лично посещать или уведомлять Управление социальной защиты населения (УСЗН) о смене поставщика и ежемесячную цену газа, так как теперь между поставщиками и органами соцзащиты налажен обмен данными в электронном формате.

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Субсидианты и льготники могут беспрепятственно сменить поставщика газа и получить более выгодную цену на ресурс на рынке, что особенно важно для уязвимых слоев населения.

Смена поставщика газа не влияет на льготы и субсидии, которые начислялись клиенту до этого.

Процедура написания заявки и набор документов не отличаются от общих процедур смены газоснабжающей компании. При подаче заявки клиент только должен указать наличие льгот или субсидий.

У бытовых потребителей есть возможность экономить на газовых платежках, выбрав поставщика с выгодными ценами. Рыночная цена на газ для субсидиантов и льготников — это также экономия для государственного бюджета Украины. В результате перехода клиентов к поставщику с более выгодными ценами государственные расходы на оплату субсидий уменьшаются, то есть государство платит меньшую цену за газ компаниям, которые предоставляют коммунальные услуги льготным категориям населения.

Если у потребителя возникли вопросы по начислению льгот, для их решения он может обратиться в свое управление соцзащиты. Проверить наличие льготной категории можно в личном кабинете на сайте ГК «Нафтогаз Украины» gas.ua или в чат-боте GASUA в Viber и Telegram.

«Справка Finance.ua:

  • Снижение цены газа до 6,99 грн за кубометр произойдет только в феврале, соответственно, платежки с такой ценой украинцы получат в марте.
  • Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила тарифы на распределение газа для 13 компаний.

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По материалам Finance.UA
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