Tesla отзывает с рынка Китая более 36 тысяч электромобилей

Американская компания Tesla объявила о том, что отзывает с китайского рынка 36 126 автомобилей.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на государственное управление по регулированию рынка КНР.

Согласно заявлению ведомства, отзыву с 5 февраля подлежат 20 428 седанов Model S, выпущенных с 18 сентября 2013-го до 20 февраля 2018 года, и 15 698 внедорожников Model X, произведенных с 12 марта 2016 до 16 февраля 2018 года.

Как отмечается, такое решение принято ввиду проблем с картами памяти eMMC объемом 8 ГБ, установленными в салоне автомобилей. Из-за потенциального срабатывания этих карт могут произойти сбои в работе сенсорного экрана, камер заднего вида, оборудования для обогрева и световых сигналов поворота.

По данным издания, Tesla обещает за свой счет увеличить объем карт памяти eMMC с 8 ГБ до 64 ГБ и обеспечить на отозванных автомобилях установку обновленного программного обеспечения для устранения рисков.