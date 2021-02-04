Tesla отзывает с рынка Китая более 36 тысяч электромобилей

Американская компания Tesla объявила о том, что отзывает с китайского рынка 36 126 автомобилей.
Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на государственное управление по регулированию рынка КНР.
Согласно заявлению ведомства, отзыву с 5 февраля подлежат 20 428 седанов Model S, выпущенных с 18 сентября 2013-го до 20 февраля 2018 года, и 15 698 внедорожников Model X, произведенных с 12 марта 2016 до 16 февраля 2018 года.
Как отмечается, такое решение принято ввиду проблем с картами памяти eMMC объемом 8 ГБ, установленными в салоне автомобилей. Из-за потенциального срабатывания этих карт могут произойти сбои в работе сенсорного экрана, камер заднего вида, оборудования для обогрева и световых сигналов поворота.
По данным издания, Tesla обещает за свой счет увеличить объем карт памяти eMMC с 8 ГБ до 64 ГБ и обеспечить на отозванных автомобилях установку обновленного программного обеспечения для устранения рисков.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мигранты из Восточной Европы начали массово возвращаться домойВчера, 17:00 - 8174 13
Европа не откроет границы для людей без вакцинации, — Зеленский9 ч. назад - 1740 10
Вице-премьер рассказала о транше МВФ и угрозе потери безвиза с ЕС14 ч. назад - 10682 8
Сколько денег приносят ФЛПы Украине (инфографика)11 ч. назад - 3477 6
Кличко рассказал, какие столичные дороги отремонтируют в этом году8 ч. назад - 797 4
Вице-премьер рассказала о транше МВФ и угрозе потери безвиза с ЕС14 ч. назад - 10682 8
Банкиры дали прогноз курса доллара до конца февраля13 ч. назад - 10454
Сколько денег приносят ФЛПы Украине (инфографика)11 ч. назад - 3477 6
Как часто коллекторы донимают украинцев (результаты опроса)6 ч. назад - 2540 1
Кличко рассказал, как можно сэкономить на коммуналке13 ч. назад - 2232
Строить дороги из использованных медицинских масок: в Австралии придумали новый метод10 ч. назад - 149
SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбиту04.02.2021, 10:55 - 251
Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)03.02.2021, 15:33 - 576 1
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)01.02.2021, 15:48 - 1305
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 1112