Налоговая в прошлом году сократила количество проверок вдвое

В 2020 году количество проверок по обращению налогоплательщика по сравнению с позапрошлым годом сократилось до 517.
По данным Государственной налоговой службы, это в 1,7 раза меньше, чем в 2019 году, когда таких проверок было проведено 903.
Чаще всего такие обращения происходят в связи со сменой учредителя, должностных лиц или из-за желания плательщика подтвердить правильность ведения налогового учета на предприятии.
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ГНС отмечает, что по итогам таких проверок в прошлом году в бюджет взыскано более 131 млн грн.
Налоговая также напоминает, что на период действия карантинных ограничений из-за пандемии COVID-19 проведение проверок запрещено почти по всем основаниям. Однако на обращение налогоплательщика эти ограничения не распространяются.
Таким образом, фактически законодательством предусмотрено право плательщика получать от государственных органов «административную услугу» в виде проверки.
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