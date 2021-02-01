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Как подтвердить стаж для назначения пенсии

Как подтвердить стаж для назначения пенсии

Трудовой стаж является важнейшим фактором при назначении пенсии. От его размера зависит право человека на тот или иной вид пенсии, а также сумма пенсионных выплат.

Об этом пишет Юридический портал Украины.

«Основным документом, подтверждающим стаж работы до 1 января 2004 года, т. е. до вступления в силу Закона Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“, является трудовая книжка. С 01.01.2004 стаж для выхода на пенсию называется страховым и его подтверждение осуществляется по данным персонифицированного учета — данным, хранящимся в Пенсионном фонде», — говорится в сообщении.

Как доказать наличие стажа без трудовой книжки:

  • при отсутствии у человека трудовой книжки, а также в тех случаях, когда в ней отсутствуют необходимые записи или содержатся неправильные данные о периодах работы, стаж устанавливается на основании других документов, выданных по месту работы, службы, учебы, а также архивными учреждениями;
  • если письменные доказательства трудовой деятельности не сохранились, подтверждение стажа производится органами Пенсионного фонда на основании свидетельских показаний.

Какие документы могут служить доказательством трудового стажа:

  • справки предприятия;
  • выписки из приказов;
  • лицевые счета и ведомости на выдачу зарплаты;
  • удостоверения и характеристики с места работы;
  • трудовые договоры и соглашения с отметками об их выполнении;
  • другие документы, содержащие сведения о периодах работы.

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При отсутствии вышеуказанных документов в качестве доказательства рабочего стажа принимаются членские билеты профсоюзов. При этом подтверждаются только те периоды работы, за которые есть отметки про уплату членских взносов.

Подтверждение стажа показаниями свидетелей. При отсутствии документов стаж работы, дающий право на пенсию, устанавливается на основании показаний двух и более свидетелей, которые бы знали заявителя по совместной с ним работе на одном предприятии, учреждении, организации.

Как частному предпринимателю подтвердить стаж:

  • документом, подтверждающим ведение бизнеса, основанного на частной собственности (за период до 1 мая 1993 года) является справка из Пенсионного фонда Украины об уплате страховых взносов. Период осуществления физлицом предпринимательской деятельности, с 1 июля 2000 года подтверждается справкой из базы данных реестра застрахованных лиц по информации отдела персонифицированного учета.

С 01.01.2004 предпринимательская деятельность зачисляется в трудовой стаж на основании справки из базы данных реестра застрахованных лиц по информации отдела персонифицированного учета.

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По материалам Finance.UA
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