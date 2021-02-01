Как подтвердить стаж для назначения пенсии

Трудовой стаж является важнейшим фактором при назначении пенсии. От его размера зависит право человека на тот или иной вид пенсии, а также сумма пенсионных выплат.
Об этом пишет Юридический портал Украины.
«Основным документом, подтверждающим стаж работы до 1 января 2004 года,
Как доказать наличие стажа без трудовой книжки:
Какие документы могут служить доказательством трудового стажа:
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При отсутствии вышеуказанных документов в качестве доказательства рабочего стажа принимаются членские билеты профсоюзов. При этом подтверждаются только те периоды работы, за которые есть отметки про уплату членских взносов.
Подтверждение стажа показаниями свидетелей. При отсутствии документов стаж работы, дающий право на пенсию, устанавливается на основании показаний двух и более свидетелей, которые бы знали заявителя по совместной с ним работе на одном предприятии, учреждении, организации.
Как частному предпринимателю подтвердить стаж:
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