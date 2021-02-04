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Кличко рассказал, как можно сэкономить на коммуналке

Кличко рассказал, как можно сэкономить на коммуналке

Сэкономить на коммунальных услугах можно с помощью программных мер по энергоэффективности зданий.

Об этом сказано в сообщении на странице мэра Виталия Кличко в Facebook.

«Посетил один из столичных домов — на Оболони на улице Иорданской, — где провели мероприятия по энергоэффективности. Так, благодаря участию в программе софинансирования 70/30 (город оплачивает 70% стоимости работ, жители — 30%) в доме установили индивидуальный тепловой пункт с погодным регулированием и возможностью дистанционного управления с мобильного телефона, заменили внутренние сети и сделали качественную теплоизоляцию, что позволило избежать теплопотерь. А также заменили окна и двери в подъездах на энергосберегающие. На этом жильцы не останавливаются. И уже на 2021 год подали заявку на утепление фасада», — сообщил мэр.

Общая стоимость работ в доме составила 1,2 млн грн. Из которых помощь города составила 850 тыс грн, то есть 70%. В результате стоимость коммунальных услуг для жителей снизилась почти на 40%.

По словам Кличко, люди возвращают вложенные средства за 1−2 отопительных сезона. Все зависит от погодных условий и от технического состояния дома.

Размер экономии. Например, за декабрь владельцы двухкомнатной квартиры площадью 60 кв. метров уплатили менее 1000 гривен. Тогда как жители такого же доме рядом, где энергоэффективных работ еще не проводили, уплатили за такую ​​же площадь почти вдвое больше.

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Мэр напомнил, что за последние несколько лет в рамках механизмов софинансирования на термомодернизацию жилых домов направили около миллиарда гривен. За это время город выделил более 600 млн грн, сами жильцы — собрали более 300 миллионов. На этот год в бюджете столицы предусмотрели 200 млн гривен на проведение энергоэффективных работ и капремонтов в многоквартирных домах Киева.

На сегодняшний день в программах по энергоэффективности приняли участие уже около 600 столичных домов.

Справка Finance.ua:

  • Министерство экономического развития ожидает, что при оптимистическом сценарии цены на газ для населения в 2021 году вырастут на 20%, в 2022 году — на 10%, а в 2023—2024 годах будут прибавлять по 5% ежегодно.

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По материалам Finance.UA
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