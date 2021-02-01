Межбанк: почему интрига только нарастает

Пятница на валютном рынке традиционно снизит статистику торгов за счет эффекта окончания рабочей недели, но пройдет при этом чрезвычайно интересно.

Основная интрига — продолжит ли Нацбанк выходить с выкупом излишка доллара на межбанке и каково будет дальнейшее поведение американской валюты и евро на нашем рынке.

НБУ

Дело в том, что укрепление гривны последних дней, с одной стороны, уже заставляет нервничать продавцов и они психологически готовы к дальнейшему снижению котировок, хотя и будут «бороться» по курсу. Среди них присутствует значительное экспортное лобби, которое уже недвусмысленно начинает шантажировать чиновников снижением налоговых и других поступлений в бюджет при дальнейшем укреплении нацвалюты. Учитывая проблемы с наполняемостью бюджета и рост социальных выплат с 1 января — это очень весомый аргумент как при общении крупных экспортеров с представителями Минфина и Кабмина, так и с самим. И хотя курс у нас рыночный, как утверждают чиновники Нацбанка — они все же вынуждены прислушиваться к «гласу» крупнейших игроков рынка и по совместительству — крупных налогоплательщиков. Кроме того, не стоит забывать, что при укреплении гривны начнет расти негативное сальдо торговли, так как будут активнее покупать импортную продукцию. А на фоне отопительного сезона и роста цен на энергоносители — это существенные суммы.

С другой стороны — уже оживились и потенциальные покупатели, которые до этого выжидали «дна» по курсу. Если они увидят, что НБУ активно снова выкупает доллар на торгах — они воспримут это как сигнал с предстоящему развороту курса и отложенный спрос на валюту постепенно выйдет на рынок. Это начнет подтягивать котировки вверх.

Что касается евро — то тут все гораздо проще. Украинский межбанк по евро — заложник поведения евровалюты на международных рынках. А там пока доллар активно теснит евровалюту и сегодня на утро евро так и находится ниже отметки в 1,20 доллара, хотя еще не так давно почти доходил до 1,22−1,23 доллара. Все движения котировок этой пары будут немедленно отражаться и на курсе евро относительно гривны.

Поэтому сегодня править бал на валютном рынке будут две категории игроков — сам регулятор с его решениями о выходе/невыходе на межбанк с интервенцией и ценником по ней, а также крупные экспортеры — им надо определиться, готовы ли они на дальнейшее проседание курса или начать снимать заявки на продажу и выжидать.

Так что сегодня на рынке будет интересно. По нашим прогнозам, сегодня статистика торгов не превысит $ 180 млн при заключении до 530 сделок, а сам валютный рынок снова останется заложником курсовых задач крупных клиентов и действий Нацбанка. Кроме этого, спекулянты будут сегодня очень активно зарабатывать на евро. Как за счет игры на разнице наличного и безналичного курсов, так и за счет отголосков на нашем межбанке продолжения валютных ралли по паре евро/доллар на международных рынках.

Котировки межбанка, по нашим расчетам 5 февраля будут в пределах: доллар — коридор 27,70 — 27,95 грн, евро — коридор 33,10 — 33,45 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,77 / 27,78

евро — 33,28 / 33,30

Курсы валют на Межбанке

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