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Сколько зарабатывают интернет-маркетологи в Украине (инфографика)

Сколько зарабатывают интернет-маркетологи в Украине (инфографика)

Команда Serpstat провела четвертое масштабное исследование зарплат в сфере интернет-маркетинга и опубликовала данные за 2020 год по Украине, России, Беларуси, Казахстану. Наиболее популярными должностями среди респондентов стали SEO и Digital Marketer.

Зарплаты по странам. Что касается зарплат, исследователи получили интересную статистику медианы зарплат по странам и позициям. На основе общего разделения: Junior, Middle, Senior, Team leads and Heads.

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Видим, что для SEO-специалистов на позициях Junior, Senior и Team leads and Heads наиболее высокая медиана по зарплате в России. В то время как средняя зарплата для Middle выше в Казахстане.

Похожая ситуация и по специальности PPC. Медиана по зарплатам для Middle, Senior, Team leads and Heads в России на порядок выше, чем в других странах.

А вот ситуация со специальностью Digital Marketer отличается, и сложно выделить какую-то общую тенденцию. Вероятно, это связано с тем, что диджитал-маркетолог — это некий собирательный образ на рынке, и обязанности специалистов на этой должности могут разительно отличаться.

Уровень зарплаты и тип компании. Исследование показало, что зарплата специалистов зависит от многих факторов, в том числе и от типа компании:

  • SEO: на фрилансе получают 1050 дол.; in-house — 1000 дол.; агентство — 773 дол.;
  • Digital Marketer: фриланс — 900 дол.; in-house — 1200 дол.; агентство — 850 дол.;
  • PPC: фриланс — 1475 дол.; in-house — 1000 дол.; агентство — 800 дол.

Медиана по зарплатам всех специалистов из агентств ниже зарплат на фрилансе или в in-house командах.


И еще один интересный инсайт, который всегда вызывает много вопросов — разница в зарплате мужчин и женщин на аналогичных должностях. И здесь данные, к сожалению, такие же как в прошлых периодах, — мужчины зарабатывают больше.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам Finance.UA
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