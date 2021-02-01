Сколько зарабатывают интернет-маркетологи в Украине (инфографика)

Команда Serpstat провела четвертое масштабное исследование зарплат в сфере интернет-маркетинга и опубликовала данные за 2020 год по Украине, России, Беларуси, Казахстану. Наиболее популярными должностями среди респондентов стали SEO и Digital Marketer.
Зарплаты по странам. Что касается зарплат, исследователи получили интересную статистику медианы зарплат по странам и позициям. На основе общего разделения: Junior, Middle, Senior, Team leads and Heads.
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Видим, что для SEO-специалистов на позициях Junior, Senior и Team leads and Heads наиболее высокая медиана по зарплате в России. В то время как средняя зарплата для Middle выше в Казахстане.
Похожая ситуация и по специальности PPC. Медиана по зарплатам для Middle, Senior, Team leads and Heads в России на порядок выше, чем в других странах.
А вот ситуация со специальностью Digital Marketer отличается, и сложно выделить какую-то общую тенденцию. Вероятно, это связано с тем, что диджитал-маркетолог — это некий собирательный образ на рынке, и обязанности специалистов на этой должности могут разительно отличаться.
Уровень зарплаты и тип компании. Исследование показало, что зарплата специалистов зависит от многих факторов, в том числе и от типа компании:
Медиана по зарплатам всех специалистов из агентств ниже зарплат на фрилансе или в in-house командах.
И еще один интересный инсайт, который всегда вызывает много вопросов — разница в зарплате мужчин и женщин на аналогичных должностях. И здесь данные, к сожалению, такие же как в прошлых периодах, — мужчины зарабатывают больше.
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