Johnson&Johnson регистрирует вакцину от COVID-19 в США

Компания Johnson&Johnson обратилась в Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) с заявлением об экстренной регистрации вакцины от коронавируса.
Детали: В компании считают, что выдача срочного разрешения на использование экспериментальной вакцины их производства поможет бороться с пандемией.
По процедуре, FDA должна назначить открытое заседание Консультативного комитета по вопросам вакцин и сопутствующих биологических продуктов с участием группы независимых экспертов. Последние должны изучить данные о вакцине и дать рекомендации Управлению, которое и принимает окончательное решение.
В CNN отмечают, что вакцину от Pfizer проверяли около трех недель, а от Moderna – чуть больше двух недель.
Отличие препарата Johnson&Johnson заключается в том, что он вводится только одной дозой. Другие же вакцины надо колоть дважды. Кроме того, Johnson&Johnson не требует особых условий хранения и транспортировки.
Правительство США уже заказал 100 млн доз. В компании заявили, что смогут выполнить этот заказ до июня.
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