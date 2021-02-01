Deutsche Bank получил прибыль впервые с 2014-го

Deutsche Bank AG, крупнейший коммерческий банк Германии, зафиксировал чистую прибыль по итогам 2020 года – впервые за последние шесть лет.

Чистая прибыль банка по итогам 2020 года составила 113 млн евро. В 2019 году Deutsche Bank получил 5,7 млрд евро убытков.

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Годовая выручка банка увеличилась на 4%, до 24,03 млрд евро. Рост показателя отмечен впервые после снижения в течение четырех лет подряд.

Штат банка за прошлый год сократился на 2,9 тыс человек – до 84,66 тыс.