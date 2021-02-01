ТОП-10 самых популярных автомобилей в Европе

В странах Евросоюза за последний год резко возросло количество приобретенных электромобилей — среди всех продаваемых авто в Европе их количество в декабре 2020 года составило 24%.
Об этом пишет издание First Gear.
Так, в декабре 2020 года сразу два электромобиля ворвались в ТОП-3 самых популярных автомобилей Европы. Это новый хэтчбек Volkswagen ID.3, занявший второе место, и хорошо известный седан Tesla Model 3 (третья строчка). Первое место удержал бессменный лидер многих лет Volkswagen Golf, который стал единственным бензиновым авто, которому удалось хоть как-то омрачить невероятный успех электрокаров.
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Также еще одним электромобилем, который вошел уже в десятку самых популярных машин ЕС, стал хэтчбек FIAT 500. Также в этом списке есть машины, которые продаются в обеих версиях: и в бензиновой, и в электрических версиях. Это хэтчбек Peugeot 208 и кроссовер Peugeot 2008.
ТОП-10 самых популярных в Европе авто:
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