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ТОП-10 самых популярных автомобилей в Европе

ТОП-10 самых популярных автомобилей в Европе

В странах Евросоюза за последний год резко возросло количество приобретенных электромобилей — среди всех продаваемых авто в Европе их количество в декабре 2020 года составило 24%.

Об этом пишет издание First Gear.

Так, в декабре 2020 года сразу два электромобиля ворвались в ТОП-3 самых популярных автомобилей Европы. Это новый хэтчбек Volkswagen ID.3, занявший второе место, и хорошо известный седан Tesla Model 3 (третья строчка). Первое место удержал бессменный лидер многих лет Volkswagen Golf, который стал единственным бензиновым авто, которому удалось хоть как-то омрачить невероятный успех электрокаров.

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Также еще одним электромобилем, который вошел уже в десятку самых популярных машин ЕС, стал хэтчбек FIAT 500. Также в этом списке есть машины, которые продаются в обеих версиях: и в бензиновой, и в электрических версиях. Это хэтчбек Peugeot 208 и кроссовер Peugeot 2008.

ТОП-10 самых популярных в Европе авто:

  • Volkswagen Golf — 30 тыс. шт. (-2%);
  • Volkswagen ID.3 — 27,8 тыс. шт. (-);
  • Tesla Model 3 — 24,6 тыс. шт. (+ 11%);
  • Renault Clio — 22,4 тыс. шт. (-19%);
  • Peugeot 208 — 20,7 тыс. шт. (+ 17%);
  • Toyota Yaris — 20,4 тыс. шт. (+ 45%);
  • Skoda Octavia — 18,9 тыс. шт. (+ 18%);
  • Renault Captur — 18,7 тыс. шт. (-8%);
  • Fiat 500 — 18,7 тыс. шт. (+ 66%);
  • Peugeot 2008 — 179, тыс. шт. (+ 62%).

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По материалам expert.ua
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