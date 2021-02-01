В «Укравтодоре» заявили о первом тендере для новой дороги из Киева в Кишинев

Для сооружения новой дороги между столицами Украины и Молдовы, о котором договорились президенты Владимир Зеленский и Мая Санду на встрече в Киеве в январе 2020 года, объявили первый тендер.

Об этом сообщили в Государственной службе автомобильных дорог.

3 февраля Служба автодорог в Винницкой области объявила тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства погранично-мостового перехода через реку Днестр на украинско-молдавской границе у населенных пунктов Ямполь — Косэуц, что является начальным этапом проекта.

Этот мостовой переход должен стать частью новой магистрали из Киева в Кишинев, что позволит доезжать из одной столицы в другую за почти 5 часов.

Обновленный маршрут будет проходить через Киевскую, Житомирскую и Винницкую области, и станет оптимальным для путешествия в Молдову в объезд Приднестровья.

«Закупка ТЭО — это первый шаг. Параллельно с этим готовимся к обновлению 137,5 км маршрута — речь идет о наиболее проблемных для проезда участках. То есть уже к концу года путь к границе планируется сделать комфортным для проезда», — рассказал руководитель «Укравтодора» Александр Кубраков.

Участки, где планируются работы — М-21 Выступовичи — Житомир — Могилев-Подольский и Р-08 Немиров — Ямполь.

Ранее заместитель руководителя офиса президента рассказал, что Украина профинансирует строительство моста через Днестр, который должен стать частью новой магистрали между Киевом и Кишиневом.



Инфографика: Укравтопром