В «Укравтодоре» заявили о первом тендере для новой дороги из Киева в Кишинев

Для сооружения новой дороги между столицами Украины и Молдовы, о котором договорились президенты Владимир Зеленский и Мая Санду на встрече в Киеве в январе 2020 года, объявили первый тендер.
Об этом сообщили в Государственной службе автомобильных дорог.
3 февраля Служба автодорог в Винницкой области объявила тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства погранично-мостового перехода через реку Днестр на украинско-молдавской границе у населенных пунктов Ямполь — Косэуц, что является начальным этапом проекта.
Этот мостовой переход должен стать частью новой магистрали из Киева в Кишинев, что позволит доезжать из одной столицы в другую за почти 5 часов.
Обновленный маршрут будет проходить через Киевскую, Житомирскую и Винницкую области, и станет оптимальным для путешествия в Молдову в объезд Приднестровья.
«Закупка ТЭО — это первый шаг. Параллельно с этим готовимся к обновлению 137,5 км маршрута — речь идет о наиболее проблемных для проезда участках. То есть уже к концу года путь к границе планируется сделать комфортным для проезда», — рассказал руководитель «Укравтодора» Александр Кубраков.
Участки, где планируются работы — М-21 Выступовичи — Житомир — Могилев-Подольский и Р-08 Немиров — Ямполь.
Ранее заместитель руководителя офиса президента рассказал, что Украина профинансирует строительство моста через Днестр, который должен стать частью новой магистрали между Киевом и Кишиневом.
Инфографика: Укравтопром
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев ждет еще одно повышение тарифов — СМИ5 ч. назад - 2587 12
В Украине могут ввести графики аварийного отключения света8 ч. назад - 1225 6
В МВД пообещали временно не штрафовать "еврономера"9 ч. назад - 2011 6
72% украинцев не знают о возможности застраховаться от рака (исследование)6 ч. назад - 974 4
Ипотека — это шанс для украинской экономики, — ПарцхаладзеВчера, 17:02 - 1509 4
В Сети показали самый большой Renault Duster15 ч. назад - 4439 3
Украинцев ждет еще одно повышение тарифов — СМИ5 ч. назад - 2587 12
"Укрбудовцы" не получат права собственности на жилье от Киевгорстроя10 ч. назад - 2339 2
В МВД пообещали временно не штрафовать "еврономера"9 ч. назад - 2011 6
В Украине предлагают изменить процедуру перерегистрации автомобиля6 ч. назад - 1730 3
SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбиту9 ч. назад - 58
Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)Вчера, 15:33 - 251
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)01.02.2021, 15:48 - 772
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 832
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 1600