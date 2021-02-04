Genesis запатентовали названия для шести моделей электромобилей

Первый электрический Genesis дебютирует к концу 2021 года.

Южнокорейская премиальная марка Genesis зарегистрировала шесть названий для новых моделей – G70e, G80e, G90e, GV70e, GV80e и GV90e. Информация об этом появилась на тематическом форуме GV Forums.

Наличие буквы «е» в конце каждого имени позволяет предположить, что компания готовится представить линейку электромобилей. Доказательством тому служит и категория, в которой поданы заявки – индивидуальные транспортные средства. Она позволяет выпускать автомобили с электрическими, гибридными и водородными силовыми установками.

На данный момент модельная линейка марки состоит из седанов G90, G80, G70 и кроссоверов GV70 и GV80, укомплектованных традиционными двигателями внутреннего сгорания. Еще один кроссовер GV90 пока не представлен. По всей вероятности, Genesis покажет флагмана сразу в двух версиях: с ДВС и электрическим силовым агрегатом.

Известно, что основой для будущих серийных электромобилей Genesis станет платформа E-GMP (Electric-Global Modular Platform), которая используется электрическими кроссоверами Kia CV и Hyundai Ioniq 5. Известно, что E-GMP поддерживает установку аккумуляторных блоков различной емкости, способных обеспечить запас хода более 500 км и заряжаться от скоростной зарядки на 100 км пути всего за 5 минут.