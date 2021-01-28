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Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)

Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) дало зеленый свет на летные испытания Starship SN9 и сегодня SpaceX вновь попытается запустить прототип межпланетного корабля на высоту 10 км, а затем провести его мягкую посадку на землю. Подходящее стартовое окно для запуска откроется в 20:00 по Киеву и желающие могут следить за испытаниями в реальном времени.

Обновлено: Starship SN9 повторил судьбу своего предшественника SN8. Он успешно взлетел на 10 километров, спустился к посадочной площадке, но с мягким приземлением не задалось — при развороте хвостом вниз с переходом в вертикальное положение для посадки аппарат немного занесло в сторону и тот взорвался после удара об землю.

В прошлый раз давление в верхних баках оказалось недостаточным для нормальной работы двигателей, из-за чего прототип не успел замедлиться достаточно сильно для мягкой посадки. Такое ощущение, что на сей раз двигатели перестарались и выдали слишком большой импульс при выравнивании.

К сожалению, Илон Маск решил немного отдохнуть от Twitter, так что объяснений от него, похоже, сегодня точно не будет.

Испытания, как всегда, проходят на территории космодрома SpaceX в деревне Бока-Чика недалеко от города Браунсвилл в южной части Техаса.

Официальная прямая трансляция испытаний от SpaceX начнется за пару минут до старта (добавим окно трансляции, когда она начнется), как в прошлый раз. Пока же можно следить за тем, как идет подготовка к запуску на площадке, посредством неофициальных стримов. Один из самых популярных западных YouTube-каналов, круглосуточно ведущих наблюдение за разработкой Starship — NASASpaceflight.

По материалам ITC.ua
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