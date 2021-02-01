Столичным медикам увеличили доплаты

Столичные медики уже начали получать увеличенные доплаты из бюджета города.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
«Хочу сообщить, что столичные медработники уже получают увеличенные выплаты из городского бюджета. Ежемесячную безвозвратную финансовую помощь получили более 27 700 человек. В частности, более 8000 врачей. Почти 12 000 среднего медперсонала. И почти 7600 младшего медицинского персонала. Это медработники 84 медицинских учреждений столицы», — сообщил Виталий Кличко.
Он напомнил, что в бюджете города предусмотрели на 2021 год почти 1,5 миллиарда гривен на такую финансовую поддержку всех медиков.
Доплачивал город медикам и в прошлом году. Особенно важным это стало после того, как, по медицинской реформе, с апреля 2020-го медучреждения перешли на финансирование Национальной службы здоровья.
«В этом году, по моей инициативе, мы увеличили выплаты. И теперь ежемесячно столичные врачи получают от города 5000 гривен, медсестры — 4000, младший медицинский персонал — 2000 гривен», — отметил Виталий Кличко.
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