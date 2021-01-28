Ethereum рекордно подорожал

Криптовалюта Ethereum второй раз за неделю установила новый рекорд себестоимости на более чем 1571 доллар США.

Об этом сообщает портал Coindesk.

По данным торгов по состоянию на 09:00 по Киеву, стоимость Ethereum равна 1571 доллар США, что является новым рекордом для криптовалюты.

Отмечается, что уже через час криптовалюта снизилась в себестоимости до 1522 долларов.

Ethereum – криптовалюта и платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна, работающих на базе разумных контрактов. Она является второй по капитализации криптовалютой после Bitcoin.