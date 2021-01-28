Доходы госбюджета возросли на 29,6%

Начало года для бюджета оказалось удачным, доходы госбюджета подскочили на 29,6%.

Об этом пишет «Цена государства».

«Доходы госбюджета прыгнули в январе на треть, +29,6% г/г или 1+15,1 млрд грн», — говорится в сообщении.

В чем причина:

ускорение инфляции, положительная курсовая разница и положительный эффект от уменьшения НДС -возмещения стали основной причиной такого прыжка.

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«По нашим оценкам курсовая разница (гривна в январе прошлого года стоила 24,12 грн, в этом году 28,17) дала бюджету дополнительные 3,3 млрд грн. Остальной рост можно считать следствием восстановления экономики и ускорения инфляционных тенденций», — объяснили эксперты.



Инфографика: Цена государства

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