0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 54 0

Доходы госбюджета возросли на 29,6%

Доходы госбюджета возросли на 29,6%

Начало года для бюджета оказалось удачным, доходы госбюджета подскочили на 29,6%.

Об этом пишет «Цена государства».

«Доходы госбюджета прыгнули в январе на треть, +29,6% г/г или 1+15,1 млрд грн», — говорится в сообщении.

В чем причина:

  • ускорение инфляции, положительная курсовая разница и положительный эффект от уменьшения НДС-возмещения стали основной причиной такого прыжка.

Читайте также: Возмещение НДС упало на треть

«По нашим оценкам курсовая разница (гривна в январе прошлого года стоила 24,12 грн, в этом году 28,17) дала бюджету дополнительные 3,3 млрд грн. Остальной рост можно считать следствием восстановления экономики и ускорения инфляционных тенденций», — объяснили эксперты.


Инфографика: Цена государства

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.