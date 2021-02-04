0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 29 0

Представили самый мощный в истории Cadillac

Представили самый мощный в истории Cadillac

Американская компания General Motors представила новые седаны 2022 Cadillac CT4-V Blackwing и 2022 Cadillac CT5-V Blackwing.

Об этом сообщает CNBC.

В автомобиле 2022 CT5-V Blackwing установлен 6,2-литровый двигатель V8 с мощностью 668 лошадиных сил и крутящим моментом в 659 Нм. Максимальная скорость превышает 322 км в час.

«2022 CT5-V Blackwing является самым мощным Cadillac в истории», — заявил представитель компании Брэндон Вивиан.


Фото: CNBC

Компания также представила малую версию седана 2022 Cadillac CT4-V Blackwing. В автомобиле установлен турбодвигатель объемом 3,6 л с двойным надувом V8. Его мощность равна 472 лошадиных силы, а крутящий момент — 445 Нм. Максимальная скорость составляет 302 км в час.

Стоимость базовой модели 2022 Cadillac CT4-V Blackwing — от 59 990 долларов, а у 2022 Cadillac CT5-V Blackwing — от 84 990 долларов.


Фото: CNBC

Ожидается, что автомобили начнут поступать к дилерам уже летом.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.