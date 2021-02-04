Представили самый мощный в истории Cadillac

Американская компания General Motors представила новые седаны 2022 Cadillac CT4-V Blackwing и 2022 Cadillac CT5-V Blackwing.

Об этом сообщает CNBC.

В автомобиле 2022 CT5-V Blackwing установлен 6,2-литровый двигатель V8 с мощностью 668 лошадиных сил и крутящим моментом в 659 Нм. Максимальная скорость превышает 322 км в час.

«2022 CT5-V Blackwing является самым мощным Cadillac в истории», — заявил представитель компании Брэндон Вивиан.



Фото: CNBC

Компания также представила малую версию седана 2022 Cadillac CT4-V Blackwing. В автомобиле установлен турбодвигатель объемом 3,6 л с двойным надувом V8. Его мощность равна 472 лошадиных силы, а крутящий момент — 445 Нм. Максимальная скорость составляет 302 км в час.

Стоимость базовой модели 2022 Cadillac CT4-V Blackwing — от 59 990 долларов, а у 2022 Cadillac CT5-V Blackwing — от 84 990 долларов.



Фото: CNBC

Ожидается, что автомобили начнут поступать к дилерам уже летом.