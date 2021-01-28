Изменились ли зарплаты украинских врачей во время пандемии (инфографика)

Меньше половины медиков почувствовали увеличение заработной платы по сравнению с докоронавирусным периодом. Об этом свидетельствует опрос «Active Group».

Что показало исследование:

по данным исследования, 42,4% медиков ощутили увеличение заработной платы. Из них о существенном увеличении сказали 5,5%, а о незначительном увеличении – 36,9%;

не изменилась оплата труда у 44,9% респондентов;

немного уменьшилась – у 3,3%, существенно уменьшилась – у 3,2% опрошенных.

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Не определились с ответом 6,3% респондентов.

В апреле 2020 года количество тех медиков, у кого заработная плата уменьшилась, превышало количество тех, у кого увеличилась, на 25,8%. В январе ситуация существенно изменилась к лучшему: количество медиков, которые заявили об увеличении зарплаты, превышало количество тех, у кого она уменьшилась, на 35,8%.

Справка Finance.ua:

Согласно решению правительства, с 1 сентября зарплаты медицинским работникам учреждений специализированной и экстренной медицинской помощи повышены:

• врачам – на 70% от должностного оклада, определенного по 14 тарифному разряду Единой тарифной сетки

• специалистам с базовым и неполным высшим медицинским образованием всех специальностей – на 50% от минимальной заработной платы;

• младшим медицинским сестрам – на 25% от минимальной заработной платы.