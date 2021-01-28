0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 154 0

Изменились ли зарплаты украинских врачей во время пандемии (инфографика)

Изменились ли зарплаты украинских врачей во время пандемии (инфографика)

Меньше половины медиков почувствовали увеличение заработной платы по сравнению с докоронавирусным периодом. Об этом свидетельствует опрос «Active Group».

Что показало исследование:

  • по данным исследования, 42,4% медиков ощутили увеличение заработной платы. Из них о существенном увеличении сказали 5,5%, а о незначительном увеличении – 36,9%;
  • не изменилась оплата труда у 44,9% респондентов;
  • немного уменьшилась – у 3,3%, существенно уменьшилась – у 3,2% опрошенных.

Читайте также: Шмыгаль рассказал о повышении зарплат украинским медикам: будут, как в Европе

Не определились с ответом 6,3% респондентов.

В апреле 2020 года количество тех медиков, у кого заработная плата уменьшилась, превышало количество тех, у кого увеличилась, на 25,8%. В январе ситуация существенно изменилась к лучшему: количество медиков, которые заявили об увеличении зарплаты, превышало количество тех, у кого она уменьшилась, на 35,8%.

Справка Finance.ua:

  • Согласно решению правительства, с 1 сентября зарплаты медицинским работникам учреждений специализированной и экстренной медицинской помощи повышены:
    • врачам – на 70% от должностного оклада, определенного по 14 тарифному разряду Единой тарифной сетки
    • специалистам с базовым и неполным высшим медицинским образованием всех специальностей – на 50% от минимальной заработной платы;
    • младшим медицинским сестрам – на 25% от минимальной заработной платы.
  • В 2021 президент пообещал повысить зарплаты украинским медикам. После повышения медработникам обещают такие зарплаты:
    • зарплата врачей в Украине в 2021 году вырастет до 20-25 тысяч гривен;
  • медсестер – до 15 тыс. гривен;
    • младшего медицинского персонала – до 10-12 тысяч гривен.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.