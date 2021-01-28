Изменились ли зарплаты украинских врачей во время пандемии (инфографика)

Меньше половины медиков почувствовали увеличение заработной платы по сравнению с докоронавирусным периодом. Об этом свидетельствует опрос «Active Group».
Что показало исследование:
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Не определились с ответом 6,3% респондентов.
В апреле 2020 года количество тех медиков, у кого заработная плата уменьшилась, превышало количество тех, у кого увеличилась, на 25,8%. В январе ситуация существенно изменилась к лучшему: количество медиков, которые заявили об увеличении зарплаты, превышало количество тех, у кого она уменьшилась, на 35,8%.
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