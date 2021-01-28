Возмещение НДС упало на треть

В январе возмещение НДС экспортерам упало на 27,8% по сравнению с предыдущим годом, до 13,0 млрд грн. В прошлом году этот показатель составил 18,0 млрд грн год назад.
Об этом пишет «Цена государства».
«Определенную роль в этом сыграло падение экспорта на 4,7% г/г, который до того рос уже четыре месяца подряд», — поясняют эксперты.
Однако, как отмечается в сообщении, курсовые разницы должны были бы дать однозначный плюс, с учетом того, что доллар США год назад в январе стоил 24,12 грн, а в этом году цена «зеленого» на 16.8% выше, 28,17 UAH/USD.
«Тем не менее, январь можно считать „непоказательным“ месяцем. Например, в январе 2017-го года возмещение НДС экспортерам было почти нулевое (0,03 млрд грн к 7,9 млрд грн год назад). Но впоследствии ситуация исправилась. Хотя последние два года, 2019-й и 2020-й год, именно в январе наблюдался всплеск возмещения НДС», — добавили эксперты.
Инфографика: «Цена государства”
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Штраф за отсутствие страховки на авто в УкраинеВчера, 14:03 - 3540 10
Сколько будут стоить новые Kia сборки ЗАЗ (фото)Вчера, 16:43 - 3745 8
В Украине с 1 февраля запустили импорт электроэнергии из РоссииВчера, 09:31 - 1005 8
Некоторым пенсионерам выплаты хотят повысить до 30 тысяч — законопроектВчера, 09:00 - 3332 7
Украинцы смогут изменить место регистрации за несколько минутВчера, 16:32 - 4995 5
Как изменились цены на аренду квартир в Киеве (инфографика)Вчера, 12:55 - 6381
Ипотека под 7%: в Минфине рассказали детали о дешевых кредитах на жильеВчера, 10:02 - 5017 1
Украинцы смогут изменить место регистрации за несколько минутВчера, 16:32 - 4995 5
Сколько будут стоить новые Kia сборки ЗАЗ (фото)Вчера, 16:43 - 3745 8
Штраф за отсутствие страховки на авто в УкраинеВчера, 14:03 - 3540 10
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)Позавчера, 15:48 - 504
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 705
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 1429
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 1191 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 2063 2