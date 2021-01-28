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Возмещение НДС упало на треть

Возмещение НДС упало на треть

В январе возмещение НДС экспортерам упало на 27,8% по сравнению с предыдущим годом, до 13,0 млрд грн. В прошлом году этот показатель составил 18,0 млрд грн год назад.

Об этом пишет «Цена государства».

«Определенную роль в этом сыграло падение экспорта на 4,7% г/г, который до того рос уже четыре месяца подряд», — поясняют эксперты.

Однако, как отмечается в сообщении, курсовые разницы должны были бы дать однозначный плюс, с учетом того, что доллар США год назад в январе стоил 24,12 грн, а в этом году цена «зеленого» на 16.8% выше, 28,17 UAH/USD.

«Тем не менее, январь можно считать „непоказательным“ месяцем. Например, в январе 2017-го года возмещение НДС экспортерам было почти нулевое (0,03 млрд грн к 7,9 млрд грн год назад). Но впоследствии ситуация исправилась. Хотя последние два года, 2019-й и 2020-й год, именно в январе наблюдался всплеск возмещения НДС», — добавили эксперты.


Инфографика: «Цена государства”

Справка Finance.ua:

  • По подсчетам экспертов сайта «Цена государства», в январе государственный долг Украины увеличился на 9,9 млрд грн до 2,5 трлн грн.
  • Из расчета на каждого украинца государственный долг в январе вырос с 60 990 грн до 61 790 грн, или чуть больше $ 2 тыс.

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По материалам Finance.UA
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