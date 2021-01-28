В Украине повысят штрафы за перегруженные фуры

В Украине ужесточают наказания для автомобильных перевозчиков за нарушение габаритно-весовых норм.
Соответствующий законопроект № 3742 Верховная Рада приняла в первом чтении 308 голосами.
Что изменится:
1). Увеличатся штрафы за превышение габаритно-весовых норм (зависят от процента перегрузки):
2). Штраф за отказ от прохождения габаритно-весового контроля составит 51 тыс. грн.
3). «Укртрансбезопасности» разрешат сопровождать транспортное средство до ближайшего места взвешивания и запрещать дальнейшее движение такого транспорта.
4). «Укртрансбезопасность» сможет через суд взыскивать штрафы за фуры, оказавшиеся перегруженными по итогам габаритно-весового контроля.
5). Введут административную ответственность за правонарушения, зафиксированные на фото и видео, в том числе зафиксированные в автоматическом режиме.
Новые правила вступят в силу, если законопроект примут во втором чтении, а затем его подпишут спикер парламента и президент.
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