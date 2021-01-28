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В Украине повысят штрафы за перегруженные фуры

В Украине повысят штрафы за перегруженные фуры

В Украине ужесточают наказания для автомобильных перевозчиков за нарушение габаритно-весовых норм.

Соответствующий законопроект № 3742 Верховная Рада приняла в первом чтении 308 голосами.

Что изменится:

1). Увеличатся штрафы за превышение габаритно-весовых норм (зависят от процента перегрузки):

  • до 2% включительно — 1700 грн;
  • от 2% до 5% – 5100 грн;
  • от 5% до 10% – 8500 грн;
  • от 10% до 20% – 17 тыс. грн;
  • от 20% до 30% – 34 тыс. грн;
  • более 30% – 51 тыс. грн.

2). Штраф за отказ от прохождения габаритно-весового контроля составит 51 тыс. грн.

3). «Укртрансбезопасности» разрешат сопровождать транспортное средство до ближайшего места взвешивания и запрещать дальнейшее движение такого транспорта.

4). «Укртрансбезопасность» сможет через суд взыскивать штрафы за фуры, оказавшиеся перегруженными по итогам габаритно-весового контроля.

5). Введут административную ответственность за правонарушения, зафиксированные на фото и видео, в том числе зафиксированные в автоматическом режиме.

Новые правила вступят в силу, если законопроект примут во втором чтении, а затем его подпишут спикер парламента и президент.

По материалам Espreso.tv
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