Xiaomi запатентовала умные очки с медицинскими функциями

Еще в прошлом году Xiaomi начала разработку умных очков – в частности, компания запатентовала оригинальную AR-гарнитуру. Недавно в сети появилось описание еще одной потенциальной новинки бренда, способной диагностировать и лечить ряд заболеваний.
Согласно сообщениям сетевых информаторов, патент описывает очки традиционной конструкции с комплектным чехлом, предназначенные для выявления симптомов разных заболеваний, а также их коррекции.
В описании патента упоминается об оснащении устройства светодиодами для фототерапии и магнитными элементами для улучшения кровообращения. Отмечается и наличие акустической составляющей – динамиков или модулей с эффектом костной проводимости.
Судя по чертежам и схематическим изображениям, аккумулятор и большая часть электроники будут находиться в дужках очков. К сожалению, как и в случае с большинством подобных патентов, подробные технические характеристики и даже коммерческое название устройства документация не раскрывает. Неизвестна и примерная дата релиза подобного гаджета. Представители компании выпуск соответствующей продукции пока не анонсировали.
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