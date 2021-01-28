Xiaomi запатентовала умные очки с медицинскими функциями

Еще в прошлом году Xiaomi начала разработку умных очков – в частности, компания запатентовала оригинальную AR-гарнитуру. Недавно в сети появилось описание еще одной потенциальной новинки бренда, способной диагностировать и лечить ряд заболеваний.

Согласно сообщениям сетевых информаторов, патент описывает очки традиционной конструкции с комплектным чехлом, предназначенные для выявления симптомов разных заболеваний, а также их коррекции.

В описании патента упоминается об оснащении устройства светодиодами для фототерапии и магнитными элементами для улучшения кровообращения. Отмечается и наличие акустической составляющей – динамиков или модулей с эффектом костной проводимости.

Судя по чертежам и схематическим изображениям, аккумулятор и большая часть электроники будут находиться в дужках очков. К сожалению, как и в случае с большинством подобных патентов, подробные технические характеристики и даже коммерческое название устройства документация не раскрывает. Неизвестна и примерная дата релиза подобного гаджета. Представители компании выпуск соответствующей продукции пока не анонсировали.