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Третейские суды в Украине хотят перезагрузить

Третейские суды в Украине хотят перезагрузить

В Украине хотят усовершенствовать создание и деятельность третейских судов. Верховная Рада одобрила за основу законопроект № 3411.

Об этом стало известно из трансляции заседания ВР.

«За» документ проголосовали 227 нардепов.

Этот закон предлагает ужесточить требования к организациям, при которых могут функционировать постоянно действующие третейские суды, и расширить полномочия органов третейского самоуправления.

Документ предлагает изменить порядок государственной регистрации третейских судов. Министерство юстиции хотят определить единственным субъектом госрегистрации постоянно действующих третейских судов. Сейчас же такую функцию, кроме Минюста, имеют и другие субъекты государственной регистрации.

Ужесточаются требования к организациям, при которых могут образовываться постоянно действующие третейские суды. Прописано, что они должны быть неприбыльными и внесены в Реестр неприбыльных учреждений и организаций. При этом срок их деятельности с момента госрегистрации в качестве юридического лица до принятия решения об образовании третейского суда должен быть более пяти лет.

Планируется расширить и подведомственность дел, которые могут рассматривать третейские суды. Им хотят дать право рассматривать споры по делам о недвижимом имуществе.

Также уточняется компетенция третейского суда в части рассмотрения дел по спорам о защите прав потребителей.

В документе заложена норма о перерегистрации постоянно действующих третейских судов в соответствии с новыми требованиями закона. Деятельность постоянно действующих третейских судов, которые не обратятся в орган госрегистрации в установленный срок, будут прекращать в судебном порядке.

По материалам РБК-Украина
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