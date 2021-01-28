Где и когда появится второй магазин IKEA

Шведская компания IKEA откроет в Украине второй «живой» магазин, сообщил девелопер Вагиф Алиев.

Торговая точка будет расположена в достраиваемом сегодня столичном торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Ocean Mall около метро «Лыбедская» в Киеве. Откроют магазин, вероятнее всего, уже в сентябре этого года.

Алиев также подтвердил планы по созданию в ближайшее время сети крупных торговых центров площадью до 40 тыс. кв. м, в части из которых будут размещены другие магазины IKEA.

Справка Finance.ua: