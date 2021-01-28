Как изменились цены на аренду квартир в Киеве (инфографика)

В последнем месяце 2020 года медианная цена аренды квартир в Киеве показала рост, и составила $11 за кв.м.
Об этом свидетельствует аналитика портала Address.ua.
Цена аренды квадратного метра однокомнатных квартир в декабре составила $10. Медианная стоимость двухкомнатных – $11 за кв.м, трехкомнатные квартиры – $12 за квадрат.
Где арендовать квартиру дороже всего:
Минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе – $267 за квартиру, или $6 за кв.м.
Наиболее дорогим районом для аренды ликвидных однокомнатных квартир является Печерский район, где медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет $639. В Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах можно снять однокомнатную квартиру в диапазоне от $360 до $460. Самым дешевым для аренды районом является Деснянский. Цена на однокомнатные квартиры в этом районе составляет $246 в месяц.
Предложение на рынке. В декабре объем рынка аренды квартир распределился следующим образом. 50% от общего количества предложения сосредоточено в категории однокомнатных квартир. Предложение по двухкомнатных квартирах – 33%, трехкомнатных – 14%. 3% объявлений – многокомнатные квартиры, свободные для заселения.
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А какие квартиры ищут арендаторы? 46% запросов от желающих снять квартиру в аренду приходится на однокомнатные квартиры. 31% потенциальных арендаторов ищут для аренды двухкомнатные квартиры, а 18% – трехкомнатные. Самое сложное сдавать в аренду многокомнатные квартиры, лишь 5% арендаторов подыскивают жилье с четырьмя и более комнатами.
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