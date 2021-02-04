В Японии тестируют «вагоны-офисы» для дистанционной работы

Японская компания-оператор железнодорожных суперэкспрессов JR East выделяет несколько вагонов, которые пассажиры смогут использовать для дистанционной работы.

Об этом сообщает NHK.

JR East запустила пилотный проект.

Отмечается, что пассажиры поездов на линии Тохоку Синкансэн могут разговаривать по мобильным телефонам и проводить телеконференции с использованием персональных компьютеров в этих специальных вагонах.

Такие способы связи обычно не одобряются в скоростных поездах в Японии, за исключением специально отведенных для этого мест.

Компания предлагает технологию звукомаскировки для предотвращения утечки информации. Пассажирам также предоставляются маршрутизаторы Wi-Fi в бесплатное пользование.