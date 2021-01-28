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Google разрабатывает собственный гибкий смартфон

Google разрабатывает собственный гибкий смартфон

Новый патент Google указывает на то, что внутри корпорации активно разрабатывают собственный гаджет с гибким дисплеем. В сети появились схематические изображения, намекающие на то, каким может оказаться смартфон Pixel.

В компании рассматривают два форм-фактора устройства: с шарниром, который открывается внутрь, и механизмом, предусматривающим открытие наружу. В первом случае используется специальное углубление внутри петли для размещения гибкого экрана с радиусом во время изгиба. При этом в закрытом состоянии экран будет «прятаться» в специальной выемке, обеспечивая плотное прилегание двух половинок гаджета.


Изображение: 4pda.ru

Во втором случае дисплей станет изгибаться наружу, в связи с чем Google предлагает использовать иную конструкцию шарнира: из нескольких сегментов, связанных друг с другом. Оба решения были запатентованы в июле 2020 года, но соответствующая документация стала публично доступной лишь сейчас.


Изображение: 4pda.ru

По материалам 4PDA
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