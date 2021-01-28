Трем бывшим должностным лицам Кристалбанка объявили подозрение в хищении 11 миллионов

В столице правоохранители сообщили о подозрении в деле хищения 11 млн грн средств АО «Кристалбанк» трем бывшим должностным лицам этого банка.
Об этом в Телеграме информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
«При процессуальном руководстве прокуратуры города Киева сообщено о подозрении трем бывшим должностным лицам АО „Кристалбанк“, уличенным в пособничестве в завладении средствами банка на сумму почти 11 млн гривен», — говорится в сообщении.
Согласно материалам следствия, в 2017 году между банком и частным предприятием был заключен договор, согласно которому в залог банка переданы нежилые помещения общей площадью 1400 кв. м по улице Кадетский Гай, а также сельскохозяйственная продукция.
Но, как установило досудебное расследование, предприятие-заемщик, действуя в сговоре с руководителями двух департаментов АО «Кристалбанк» и специалистом управления контроля кредитных рисков этого же банка, передали в качестве обеспечения кредита несуществующие помещения и продукцию, которая фактически никогда не хранилась на складе.
«Согласно заключению судебной экономической экспертизы, в результате невозврата кредитных средств банку причинен ущерб на сумму почти 11 млн гривен», — уточнили в учреждении.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
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