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В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)

В городе Абердин (Шотландия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) вышли на линию первые в мире двухэтажные автобусы с водородным двигателем.

Как сообщили в мэрии Абердина, парк автобусов имеет нулевой углеродный след, поскольку водород для них получают с помощью ветровых электростанций.

Власти города ожидают, что новые 60-местные автобусы помогут бороться с загрязнением воздуха в Абердине, в частности, за счет экономии килограмма углекислого газа на каждом километре, который они проезжают.

По словам представителя городского совета Дугласа Ламсдена, автобусы работают практически бесшумно, и для их дозаправки требуется всего 10 минут.

Кроме того, в планах муниципальных властей Абердина — производство собственного водорода для питания автобусов, что сделает его еще более экологически чистым источником энергии для местного населения.

По материалам Дело
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