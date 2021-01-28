В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)

В городе Абердин (Шотландия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) вышли на линию первые в мире двухэтажные автобусы с водородным двигателем.



Как сообщили в мэрии Абердина, парк автобусов имеет нулевой углеродный след, поскольку водород для них получают с помощью ветровых электростанций.

Власти города ожидают, что новые 60-местные автобусы помогут бороться с загрязнением воздуха в Абердине, в частности, за счет экономии килограмма углекислого газа на каждом километре, который они проезжают.



По словам представителя городского совета Дугласа Ламсдена, автобусы работают практически бесшумно, и для их дозаправки требуется всего 10 минут.



Кроме того, в планах муниципальных властей Абердина — производство собственного водорода для питания автобусов, что сделает его еще более экологически чистым источником энергии для местного населения.