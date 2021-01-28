В Раде заявили, что за 2020 год бедных украинцев стало на 50% больше

Уровень бедности в Украине за прошедший год возрос на 50%. Большую нехватку денег испытывают сейчас почти 20 млн граждан.

Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк на заседании Согласительного совета в понедельник, 1 февраля.

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С ее слов, данные многих международных организаций свидетельствуют, что среди украинцев стало на 50% больше бедняков. За чертой бедности находится около 19 млн человек.

В связи с этим парламент поручил Кабинету министров срочно утвердить стратегию и комплекс мер по борьбе с бедностью в Украине до 2030 года.

Кондратюк напомнила, что в рамках целей Организации объединенных наций (ООН) Украина обязалась вчетверо сократить уровень бедности, ликвидировав крайний уровень.