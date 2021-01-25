Сколько времени нужно богатым и бедным, чтобы возместить убытки от Covid-19

По оценкам глобальной благотворительной организации Oxfam, 1000 самых богатых людей планеты возместят свои убытки, вызванные пандемией коронавируса, в течение девяти месяцев, но для восстановления состояния самых бедных людей может потребоваться более десяти лет, пишет CNBC со ссылкой на сайт Давосского форума, где опубликовано исследование.
В отчете под названием «Вирус неравенства» Oxfam отметила, что «совокупное богатство 10 самых богатых людей мира с начала пандемии увеличилось на полтриллиона долларов – этого более чем достаточно, чтобы заплатить за вакцину от Covid-19 для всех людей мира и убедиться, что пандемия никого не доведет до нищеты».
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В то же время пандемия «привела к самому серьезному кризису в сфере занятости за более чем 90 лет, поскольку сотни миллионов людей сейчас частично или совсем без работы», – говорится в отчете.
Oxfam отмечает, что больше всего от пандемии пострадали бедные слои общества, женщины и этнические меньшинства.
«Бедные, женщины и маргинальные расовые и этнические группы несут основное бремя этого кризиса. Они с большей вероятностью столкнутся с бедностью, с большей вероятностью будут голодать и не получат должной медицинской помощи», – заявила Габриэла Бучер, исполнительный директор Oxfam International.
«Состояние миллиардеров, однако, восстановилось по мере восстановления фондовых рынков, несмотря на продолжающийся спад в экономике. Их совокупное состояние в декабре 2020 года составило $11,95 трлн, что эквивалентно всем расходам правительств стран Большой двадцатки на восстановление после COVID-19».
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