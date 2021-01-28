LG выпускает приложение для Windows 10 для сообщения смартфона с ПК

Приложение Microsoft Your Phone пригодилось многим пользователям Windows 10, позволив им сообщать свои мобильные устройства, работающие под управлением операционной системы Android, с ПК. К сожалению, количество совместимых устройств в списке все еще ограничено, и в него не входят устройства компании, поэтому LG создала собственное приложение для Windows 10 для сообщения телефона LG с компьютером.
Новое приложение называется Virtoo. Для сообщения смартфона и компьютера он использует Bluetooth. Благодаря ему пользователи могут получить доступ к определенным функциям смартфона непосредственно с компьютера.
Новое приложение позволит пользователям отправлять сообщения со своих компьютеров, получать доступ к файлам, хранящимся на телефоне, совершать звонки, а также пользоваться функцией screen mirroring (это способ передачи изображения с маленького экрана мобильного устройства на большой экран (даже на телевизор).
Однако имейте в виду, что подключаться к ПК смогут не все модели телефонов LG. Перечень доступных функций также отличается на разных смартфонах.
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