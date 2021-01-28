В 2020 году появится новый Nissan Frontier

Компания Nissan планирует в 2022 году выпустить на рынок новое поколение среднеразмерного пикапа Frontier. Он получит серьезные изменения в дизайне и в технологиях.
Nissan Frontier выпускают уже очень давно. Его текущее поколение находится на рынке без серьезных изменений вот уже 17 лет. За это время было несколько обновлений, но небольших.
В общем, японскому автогиганту уже давно пора выпустить Frontier нового поколения. Это произойдет в следующем году. Значит, официально эту новинку могут показать уже в текущем году.
Пока компания Nissan практически ничего не рассказывает про новый Frontier. По слухам, произойдут заметные изменения в дизайне кузова, в салоне, появятся современные технологии и новое оборудование.
Не исключено, что произойдут изменения и в линейке двигателей. Но 3,8 л мотор мощностью 310 л.с., который работает вместе с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, сохранится. Это новый двигатель для японского пикапа, поэтому его вряд ли будут сразу менять.
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