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В 2020 году появится новый Nissan Frontier

В 2020 году появится новый Nissan Frontier

Компания Nissan планирует в 2022 году выпустить на рынок новое поколение среднеразмерного пикапа Frontier. Он получит серьезные изменения в дизайне и в технологиях.

Nissan Frontier выпускают уже очень давно. Его текущее поколение находится на рынке без серьезных изменений вот уже 17 лет. За это время было несколько обновлений, но небольших.

В общем, японскому автогиганту уже давно пора выпустить Frontier нового поколения. Это произойдет в следующем году. Значит, официально эту новинку могут показать уже в текущем году.

Пока компания Nissan практически ничего не рассказывает про новый Frontier. По слухам, произойдут заметные изменения в дизайне кузова, в салоне, появятся современные технологии и новое оборудование.

Не исключено, что произойдут изменения и в линейке двигателей. Но 3,8 л мотор мощностью 310 л.с., который работает вместе с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, сохранится. Это новый двигатель для японского пикапа, поэтому его вряд ли будут сразу менять.

По материалам autonews.ua
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