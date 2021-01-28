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В Киеве закрылась сеть заведений общественного питания

В Киеве закрылась сеть заведений общественного питания

В Киеве прекратила работу сеть заведений общественного питания МОМО. Об этом пишет Тhe Village.

В частности, закрыли заведения на Контрактовой площади и в ТРЦ Ocean Plaza.

«Уважаемые гости, заведение больше не работает. Спасибо за то, что все время были с нами», — говорится в сообщении на входе в MOMO на улице Сагайдачного, которое работало с 2017 года.

Второе заведение в ТРЦ Ocean Plaza открыли в ноябре 2018 года.

Причины закрытия пока не известны.

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Сеть работала в формате городского кафе grab&go. В меню предлагали мясные, рыбные, вегетарианские, веганские и глютен-free блюда. Позиционировались как заведения быстрого обслуживания.

Напомним, ранее владельцы столичной сети пабов «Троллейбус» решили закрыть бизнес, несмотря на то, что заведения имели выгодную локацию.

Справка Finance.ua:

  • Суд начал банкротство сети супермаркетов «Фуршет». Хозяйственный суд Днепропетровской области 18 января 2021 года начал процедуру банкротства Дочернего предприятия «Ритейл Центр», который владеет розничной сетью «Фуршет».
По материалам УБР
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