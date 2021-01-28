В Киеве закрылась сеть заведений общественного питания

В Киеве прекратила работу сеть заведений общественного питания МОМО. Об этом пишет Тhe Village.
В частности, закрыли заведения на Контрактовой площади и в ТРЦ Ocean Plaza.
«Уважаемые гости, заведение больше не работает. Спасибо за то, что все время были с нами», — говорится в сообщении на входе в MOMO на улице Сагайдачного, которое работало с 2017 года.
Второе заведение в ТРЦ Ocean Plaza открыли в ноябре 2018 года.
Причины закрытия пока не известны.
Сеть работала в формате городского кафе grab&go. В меню предлагали мясные, рыбные, вегетарианские, веганские и глютен-free блюда. Позиционировались как заведения быстрого обслуживания.
Напомним, ранее владельцы столичной сети пабов «Троллейбус» решили закрыть бизнес, несмотря на то, что заведения имели выгодную локацию.
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