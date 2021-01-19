Суд начал банкротство сети супермаркетов «Фуршет»

Хозяйственный суд Днепропетровской области 18 января 2021 года начал процедуру банкротства Дочернего предприятия «Ритейл Центр», который владеет розничной сетью «Фуршет».

Все требования кредиторов принимаются до 16 февраля 2021 года, сообщает Retailers.ua.

Указано, что 20 января компании-поставщики розничной сети «Фуршета» получили письмо с подписью директора «Ритейл Центр» Вячеслава Купченко о том, что суд начал процедуру банкротства компании, в связи с чем вводится мораторий на выплаты кредиторам и назначен распорядитель имущества.

Как следует из материалов дела, процедура банкротства ДП «Ритейл Центр» начата по иску от финансовой компании «Финворк». Известно, что в 2019 году компания «Моден Трейд» предоставила «Ритейл Центр» беспроцентную финансовую помощь в размере 7,945 млн грн. Должник должен был вернуть эту сумму до 20 февраля 2020 года, но не сделал этого. Компания «Финворк» выкупила этот долг у «Моден Трейд».

Отмечается, что в конце 2020 года «Ритейл Центр» заплатил «Финворк» 100 тысяч грн, и заявил, что выплатить оставшуюся сумму — 7,845 млн грн — не может. «Финворк» обратился в суд, который принял решение о начале процедуры банкротства «Ритейл Центр».

В то же время «Финворк» — не единственная компания, которой задолжал «Фуршет». В едином реестре судебных решений содержатся десятки исков от поставщиков сети. Так, «Глобал Спиритс Европа» заявил о долге перед ним в 10,9 млн грн, «Немиринецкий пищевой комбинат» — 6,87 млн грн, «Житомирский мясокомбинат» — 6,2 млн грн, «Катеринославхлеб» — 5,5 млн грн, «Лакталис Украина» — 2,5 млн грн, «Мейнпак» — 2,2 млн грн, «Маревен Фуд Европа» — 2,1 млн грн, «Хмельницкий областной пивзавод» — 1,5 млн грн и многие другие.

Как известно, «Фуршет» — один из старейших продуктовых ритейлеров Украины, первый супермаркет был открыт в 1998 году в Киеве. К 2004 году «Фуршет» был самым популярным супермаркетом в столице. По данным GfK, четверть жителей Киева ходили за покупками именно туда.