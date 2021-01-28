Что ждать от курса на этой неделе?

За прошлую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился незначительно и разнонаправленно.
Гривна торговалась в узком диапазоне 28.13-28.03. Общее колебания гривны снизились до 10 копеек за неделю, что является минимумом за последние 6 месяцев.
С прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,16 до 28,19 грн (+0,4%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 28,10/28,11 до 28,04/28,05.
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю не изменились и остаются на уровне в 28,00/28,20. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,8% до 0,7% за счет снижения курса продажи при неизменной покупке.
По прогнозам Максима Пархоменко, аналитика Альпари, на начавшейся неделе стоит ожидать сохранения текущей динамики курса доллара к гривне на межбанке при сохранении курсов на наличном рынке.
“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,1 грн, а наличный доллар в банках останется вблизи 28,1/28,3 грн”, – полагает эксперт.
По мнению Андрея Гойлова, аналитика RoboForex, на этой неделе на рынок будут влиять следующие события:
Гойлов прогнозирует, что на предстоящей неделе будем наблюдать укрепление к уровню 28,25 за доллар. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, достигнет отметки 34,35.
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