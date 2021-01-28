Что ждать от курса на этой неделе?

За прошлую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился незначительно и разнонаправленно.

Гривна торговалась в узком диапазоне 28.13-28.03. Общее колебания гривны снизились до 10 копеек за неделю, что является минимумом за последние 6 месяцев.

С прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,16 до 28,19 грн (+0,4%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 28,10/28,11 до 28,04/28,05.

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю не изменились и остаются на уровне в 28,00/28,20. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,8% до 0,7% за счет снижения курса продажи при неизменной покупке.

По прогнозам Максима Пархоменко, аналитика Альпари, на начавшейся неделе стоит ожидать сохранения текущей динамики курса доллара к гривне на межбанке при сохранении курсов на наличном рынке.

“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,1 грн, а наличный доллар в банках останется вблизи 28,1/28,3 грн”, – полагает эксперт.

По мнению Андрея Гойлова, аналитика RoboForex, на этой неделе на рынок будут влиять следующие события:

во вторник состоится аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ . Рынку будут предложены облигации в гривнах со сроком погашения через 3, 12, 24 и 36 месяцев. Вероятно, нерезидентов не заинтересуют данные выпуски, и они продолжат наращивать свои позиции в данных бумагах на вторичном рынке. С начала года их совокупный портфель вырос на 5 млрд грн. Предложения валют с их стороны ожидать не стоит.

в среду Украина заплатит по займам МВФ 652 млн долларов США . Для этих целей Кабмин аккумулировал 1,8 млрд долларов в НБУ . Фонд решил продлить срок работы миссии по пересмотру условий соглашения на 7-10 дней, так что есть основания ожидать позитивных сигналов от переговоров с МВФ . Все это послужит фактором укрепления курса национальной валюты к доллару США и евро.

Также на текущей неделе поступят данные от НБУ по сальдо активных операций на межбанке (разнице между покупками и продажами валюты – ред.) и объемам валовых резервов на начало февраля. Это позволит инвесторам оценить возможности НБУ по стабилизации гривны.

Гойлов прогнозирует, что на предстоящей неделе будем наблюдать укрепление к уровню 28,25 за доллар. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, достигнет отметки 34,35.