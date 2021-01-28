В ЕС предостерегают от импорта электроэнергии, выработанной на опасных АЭС

В Евросоюзе выражают обеспокоенность в связи с несоответствием международным стандартам безопасности Белорусской АЭС (г. Островец), что может представлять угрозу населению Европы, особенно Литвы.

Об этом в переданном собственному корреспонденту Укринформа комментарии заявила член Европарламента от Франции, представитель политической группы «Зеленых» Мишель Ривази.

«Островецкая атомная станция не является просто отдельной двусторонней проблемой между Литвой и соседней страной. Это является общим вопросом для всей Европы. Обеспечение электрической энергией на внутреннем рынке в ЕС должно быть защищено от импорта электричества, выработанного на опасных атомных объектах, — убеждена французский парламентарий.

Она напомнила, что после аварии на атомной станции в японской Фукусиме, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обнародовало рекомендации, что АЭС не должны строиться на расстоянии менее 100 км от крупных населенных пунктов. При этом Островецкая АЭС дислоцирована в 50 км от столицы Литвы Вильнюса и использует для охлаждения реакторов воду из реки Нярис, которая также ниже по течению обеспечивает литовскую столицу питьевой водой.

«Размещение этой АЭС создает много управленческих проблем и проблем в вопросе безопасности, которые были обнаружены экспертами ЕС по результатам проведения стресс-тестов в 2018 году», — добавила Ривази.