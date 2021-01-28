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Зачем создается Бюро экономической безопасности и как оно будет работать

Зачем создается Бюро экономической безопасности и как оно будет работать

Законопроект №3087-д создает единый орган по расследованию экономических преступлений — Бюро экономической безопасности. По словам авторов законопроекта, с его помощью должно уменьшиться давление на бизнес.

Бюро экономической безопасности – правоохранительный орган, который будет расследовать уголовные нарушения в экономике. Его деятельность будет координировать Кабинет министров. Создание Бюро является комплексной реформой, которая осуществляется одновременно с реформированием Службы безопасности Украины.

Бюро объединит в себе функции, которые ранее делили между собой три органа — Налоговая милиция, экономические подразделения СБУ и экономические подразделения Нацполиции.

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«Бюро экономической безопасности — это новый современный орган. Он будет заниматься расследованием всех преступлений в сфере публичных финансов — то есть экономических, финансовых и налоговых. Новый орган будет аналитическим и будет выявлять системные преступления, работая с базами данных, а не оперативно-розыскными мероприятиями или проведением обысков в офисах бизнесов», — рассказал председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, инициатор законопроекта Даниил Гетманцев.

Самые распространенные преступления, с которыми сталкивается бизнес:

  • 46% – незаконное присвоение имущества;
  • 33% – мошенничество в сферах закупок и управления персоналом;
  • 31% – кибернетические преступления.

В 2019 году в Украине ежедневно проводилось 183 ареста имущественных объектов и 200 обысков. За год эти показатели были следующие:

  • 67 000 арестов имущественных объектов;
  • 70 000 обысков.

Что будет взамен? Не позднее 6 месяцев после принятия закона планируется:

  • ликвидация Налоговой милиции;
  • создание Бюро экономической безопасности;
  • комплектование штата Бюро минимум на 30%.

Кто будет руководить и работать в Бюро. Директора назначает Кабмин по представлению премьер-министра по результатам открытого конкурса. Срок пребывания в должности — 5 лет. Не более двух сроков подряд.

Кандидатуру директора отбирает конкурсная комиссия. В нее входят:

  • три человека от Совета национальной безопасности и обороны;
  • три человека от Верховной Рады;
  • три человека от Кабинета министров.

В составе центрального аппарата и территориальных управлений Бюро будут работать до 4000 человек. Работники информационно-аналитического подразделения являются детективами, но не наделяются полномочиями применять полицейские меры.

Чтобы избежать коллапса в системе, предусмотрен переходный период. Уголовные производства передадут Генеральной прокуратуре.
Когда в штате Бюро экономической безопасности будет 30% работников — производства перейдут к нему.

По материалам Finance.UA
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