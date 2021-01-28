Рынок труда в период январского локдауна (инфографика)

Введенный локдаун в начале этого года временно парализовал работу бизнесов и дестабилизировал доходы населения. Однако рынок труда в этот период не спал — работодатели искали специалистов, а соискатели — работу.
Об этом свидетельствуют данные исследовании grc.ua.
Востребованные отрасли:
Меньше всего в январе работодатели искали специалистов госслужбы (0,2%), страхования (0,3%) и по добыче сырья (0,7%).
Какую зарплату предлагают:
Кто ищет работу и какую зарплату ожидает:
Возраст соискателей:
Регионы:
«Эксперты grc.ua прогнозируют, что в течение первого квартала 2021 года самыми востребованными на рынке труда будут оставаться профессии из сферы продаж. Следует отметить, что в аналогичный период 2020 года самыми востребованными были специалисты сферы IT», — подытожили в компании.
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