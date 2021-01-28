Рынок труда в период январского локдауна (инфографика)

Введенный локдаун в начале этого года временно парализовал работу бизнесов и дестабилизировал доходы населения. Однако рынок труда в этот период не спал — работодатели искали специалистов, а соискатели — работу.

Об этом свидетельствуют данные исследовании grc.ua.

Востребованные отрасли:

больше всего вакансий было размещено в сфере «Продажи» (28%);

немного меньше пользовалась спросом сфера «IT, телеком» (20%);

третье место по количеству резюме заняла сфера «Банки» (9%).

Меньше всего в январе работодатели искали специалистов госслужбы (0,2%), страхования (0,3%) и по добыче сырья (0,7%).

Какую зарплату предлагают:

59% работодателей готовы платить от 11 200 грн;

вакансий с доходом в более 138 000 грн — 0,2% от общего количества.

Кто ищет работу и какую зарплату ожидает:

активно искали работу специалисты сферы «Продажи», «Начало карьеры, студенты» и IT-шники;

наименее активными в январе были специалисты профсферы «Страхование» (0,1% от общего количества размещенных резюме), «Инсталляция и сервис» (0,2%), «Домашний персонал» (0,6%);

большинство соискателей (31%) рассчитывают на зарплату от 12 100 до 24 300 грн;

на доход почти в 200 000 грн рассчитывают 0,1% кандидатов.

Возраст соискателей:

самыми активными были соискатели в возрасте 30−40 лет. Эта возрастная категория кандидатов разместила 32% резюме от общего количества;

меньше всего резюме было размещено от кандидатов в возрасте от 60 лет. Таких резюме было 2%.

Регионы:

самым активным по количеству размещенных вакансий является город Киев (56%);

второе и третье места занимают Днепропетровская и Харьковская области (по 7%);

по размещенным резюме ситуация похожая. В тройке — Киев (45%), Днепропетровская и Харьковская области (по 6%).

«Эксперты grc.ua прогнозируют, что в течение первого квартала 2021 года самыми востребованными на рынке труда будут оставаться профессии из сферы продаж. Следует отметить, что в аналогичный период 2020 года самыми востребованными были специалисты сферы IT», — подытожили в компании.

Справка Finance.ua:

По данным службы занятости, уровень безработицы населения (граждане в возрасте 15−70 лет) в течение 9 месяцев 2020 года вырос с 8,1% до 9,3%.

В 2020 году наибольшее количество вакансий появлялось для специалистов по продажам, IT, маркетингу, PR, админперсоналу.

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