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Рынок труда в период январского локдауна (инфографика)

Рынок труда в период январского локдауна (инфографика)

Введенный локдаун в начале этого года временно парализовал работу бизнесов и дестабилизировал доходы населения. Однако рынок труда в этот период не спал — работодатели искали специалистов, а соискатели — работу.

Об этом свидетельствуют данные исследовании grc.ua.

Востребованные отрасли:

  • больше всего вакансий было размещено в сфере «Продажи» (28%);
  • немного меньше пользовалась спросом сфера «IT, телеком» (20%);
  • третье место по количеству резюме заняла сфера «Банки» (9%).

Меньше всего в январе работодатели искали специалистов госслужбы (0,2%), страхования (0,3%) и по добыче сырья (0,7%).

Какую зарплату предлагают:

  • 59% работодателей готовы платить от 11 200 грн;
  • вакансий с доходом в более 138 000 грн — 0,2% от общего количества.

Кто ищет работу и какую зарплату ожидает:

  • активно искали работу специалисты сферы «Продажи», «Начало карьеры, студенты» и IT-шники;
  • наименее активными в январе были специалисты профсферы «Страхование» (0,1% от общего количества размещенных резюме), «Инсталляция и сервис» (0,2%), «Домашний персонал» (0,6%);
  • большинство соискателей (31%) рассчитывают на зарплату от 12 100 до 24 300 грн;
  • на доход почти в 200 000 грн рассчитывают 0,1% кандидатов.

Возраст соискателей:

  • самыми активными были соискатели в возрасте 30−40 лет. Эта возрастная категория кандидатов разместила 32% резюме от общего количества;
  • меньше всего резюме было размещено от кандидатов в возрасте от 60 лет. Таких резюме было 2%.

Регионы:

  • самым активным по количеству размещенных вакансий является город Киев (56%);
  • второе и третье места занимают Днепропетровская и Харьковская области (по 7%);
  • по размещенным резюме ситуация похожая. В тройке — Киев (45%), Днепропетровская и Харьковская области (по 6%).

«Эксперты grc.ua прогнозируют, что в течение первого квартала 2021 года самыми востребованными на рынке труда будут оставаться профессии из сферы продаж. Следует отметить, что в аналогичный период 2020 года самыми востребованными были специалисты сферы IT», — подытожили в компании.

Справка Finance.ua:

  • По данным службы занятости, уровень безработицы населения (граждане в возрасте 15−70 лет) в течение 9 месяцев 2020 года вырос с 8,1% до 9,3%.

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По материалам Finance.UA
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