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Мошенники обманули людей более чем на 2 млн грн на трудоустройстве

Мошенники обманули людей более чем на 2 млн грн на трудоустройстве

В Виннице мошенники присвоили более 2 млн грн граждан.

Подозреваемые расклеивали объявления с предложениями устройства на высокооплачиваемую работу за рубежом, в частности, на территории стран Ближнего Востока и Европейского Союза. Также мошенники обещали помощь при оформлении всех необходимых документов для выезда за пределы страны и пересечения границы, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

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“Преступная группа состояла из трех женщин и двух мужчин, жителей Винницкой области в возрасте от 30 до 50 лет”, – сказано в сообщении.

Всего от действий злоумышленников пострадали 69 человек, жителей разных регионов Украины. Каждый пострадавший отдал мошенникам от €700.

Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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По материалам Газета по-Украински
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