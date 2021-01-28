Мошенники обманули людей более чем на 2 млн грн на трудоустройстве

В Виннице мошенники присвоили более 2 млн грн граждан.
Подозреваемые расклеивали объявления с предложениями устройства на высокооплачиваемую работу за рубежом, в частности, на территории стран Ближнего Востока и Европейского Союза. Также мошенники обещали помощь при оформлении всех необходимых документов для выезда за пределы страны и пересечения границы, сообщает отдел коммуникации областной полиции.
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“Преступная группа состояла из трех женщин и двух мужчин, жителей Винницкой области в возрасте от 30 до 50 лет”, – сказано в сообщении.
Всего от действий злоумышленников пострадали 69 человек, жителей разных регионов Украины. Каждый пострадавший отдал мошенникам от €700.
Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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