Wizz Air предлагает новый пакет страхования

Авиакомпания Wizz Air опланирует предлагать своим пассажирам покрытие Сovid-19, которое будет входить в пакет страхования путешествия.
Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Комплексное страхование путешествующих:
На какие случаи распространяется комплексное страхование:
Страхование от невыезда:
На какие случаи распространяется страхование от невыезда:
Стоимость услуги и условия приобретения:
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