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Wizz Air предлагает новый пакет страхования

Wizz Air предлагает новый пакет страхования

Авиакомпания Wizz Air опланирует предлагать своим пассажирам покрытие Сovid-19, которое будет входить в пакет страхования путешествия.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Комплексное страхование путешествующих:

  • доступно для пассажиров, находящихся и проживающих в Бельгии, Болгарии, на Кипре, в Чешской Республике, во Франции, в Германии, Венгрии, Италии, Латвии, Литве, на Мальте, в Нидерландах, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Испании, Швейцарии и Соединенном Королевстве.

На какие случаи распространяется комплексное страхование:

  • круглосуточная экстренная медицинская помощь;
  • покрытие расходов в случае невыезда;
  • покрытие медицинских расходов за рубежом;
  • утерянный или украденный багаж;
  • покрытие расходов в случае опоздания на рейс;
  • смерть в результате несчастного случая.

Страхование от невыезда:

  • доступно для пассажиров, находящихся и проживающих в Бельгии, Чешской Республике, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции и Швейцарии.

На какие случаи распространяется страхование от невыезда:

  • страхование от невыезда;
  • покрытие расходов в случае вынужденного сокращения срока поездки.

Стоимость услуги и условия приобретения:

  • рассчитывается автоматически при бронировании и зависит от продолжительности поездки;
  • страховка не действует в отношении поездок продолжительностью более 30 дней;
  • на момент приобретения страховки вам и вашим попутчикам должно быть меньше 65 лет;
  • страховка не предоставляется для поездок на Кубу или транзита через нее.

Туристическое страхование на Finance.ua

По материалам Finance.UA
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