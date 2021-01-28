Словакия ввела новые правила получения работы для украинцев

На фоне пандемии коронавирусной болезни власти Словакии ввели новые правила доступа рабочих и работников учреждений к своим рабочим местам. Эти правила касаются и украинских заробитчан.
Об этом, ссылаясь на Управление здравоохранения республики, пишет Mukachevo.net.
Согласно новым правилам, до 2 февраля работодатели должны запрещать доступ к рабочим местам и другим помещениям всем сотрудникам, которые не имеют подтверждения отрицательного результата ПЦР или антигенного теста на COVID-19, сертифицированного в Евросоюзе, в период с 18 января.
Читайте также: Украинцам пообещали зарплаты как в Польше или Словакии до 2030 года
Лица, перенесшие COVID-19, должны иметь соответствующие документы за последние три месяца. Или если человек прошел вакцинацию против COVD-19 обеими дозами вакцины, а с момента введения препарата прошло не менее 14 дней.
Среди исключений – лица: 1) которым состояние здоровья или медицинские противопоказания запрещают провести тест на заражение коронавирусом; 2) которые с 18 по 26 января находились на домашней самоизоляции или в карантинном учреждении и были признаны врачом временно нетрудоспособными и не нуждались в тестировании на COVID-19.
Интересно, что соседняя Австрия не будет вводить обязательного тестирования и регистрации пассажиров, приезжающих на работу из Словакии, как было заявлено изначально. Об этом, ссылаясь на статс-секретаря МИД Мартина Клуса, сообщает Dennikn.sk.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам пообещали зарплаты "как в Польше или Словакии" до 2030 годаОколо часа назад - 526 5
Земельный налог для физлиц: что нужно знатьВчера, 08:30 - 66895 4
Как мошенники «разводят» продавцов на OLX (схема)Вчера, 21:01 - 4948 3
Могут ли привитые от COVID-19 заразить другихВчера, 03:43 - 810 2
Прогноз на 2021 год: строительная отрасль начнет восстановление (инфографика)Вчера, 12:01 - 1245 2
Названы лучшие авто с большим клиренсом и малым расходом топливаВчера, 19:04 - 6141 1
Пенсия военнослужащего: почему суд может отказать в перерасчетеВчера, 15:16 - 5147 1
Как мошенники «разводят» продавцов на OLX (схема)Вчера, 21:01 - 4948 3
Продолжительность работы в ночное время: кому запрещено (инфографика)Вчера, 20:00 - 4511
Перенос рабочих дней нельзя отменять: юрист привел аргументыВчера, 13:09 - 2404
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 507
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 1210
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 1054 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1887 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 2952 6