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Словакия ввела новые правила получения работы для украинцев

Словакия ввела новые правила получения работы для украинцев

На фоне пандемии коронавирусной болезни власти Словакии ввели новые правила доступа рабочих и работников учреждений к своим рабочим местам. Эти правила касаются и украинских заробитчан.

Об этом, ссылаясь на Управление здравоохранения республики, пишет Mukachevo.net.

Согласно новым правилам, до 2 февраля работодатели должны запрещать доступ к рабочим местам и другим помещениям всем сотрудникам, которые не имеют подтверждения отрицательного результата ПЦР или антигенного теста на COVID-19, сертифицированного в Евросоюзе, в период с 18 января.

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Лица, перенесшие COVID-19, должны иметь соответствующие документы за последние три месяца. Или если человек прошел вакцинацию против COVD-19 обеими дозами вакцины, а с момента введения препарата прошло не менее 14 дней.

Среди исключений – лица: 1) которым состояние здоровья или медицинские противопоказания запрещают провести тест на заражение коронавирусом; 2) которые с 18 по 26 января находились на домашней самоизоляции или в карантинном учреждении и были признаны врачом временно нетрудоспособными и не нуждались в тестировании на COVID-19.

Интересно, что соседняя Австрия не будет вводить обязательного тестирования и регистрации пассажиров, приезжающих на работу из Словакии, как было заявлено изначально. Об этом, ссылаясь на статс-секретаря МИД Мартина Клуса, сообщает Dennikn.sk.

По материалам Сегодня
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