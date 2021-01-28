Для 13 облгазов снизили цену на распределение газа

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг снизила тарифы на распределение газа для 13 компаний.

Об этом сообщили на заседании комиссии.

Отмечается, что максимальный тариф составит 1,79 гривен за кубометр без НДС. Для этих компаний тариф установлен от 1,66 гривен до 1,79 грн за 1 куб. м.

Тарифы были пересмотрены для ЧАО “Гадячгаз”, АО “Закарпатгаз”, АО “Ивано-Франковскгаз”, АО “Лубныгаз”, ЧАО “Мелитопольгаз”, АО “Николаевгаз”, АО “Полтавагаз”, Оао “Тернопольгаз”, АО “Тысменицагаз”, ЧАО “Уманьгаз”, АО “Харьковгаз”, ОАО “Черновцыгаз”, ООО “Газовик”.

Уже 10 компаній оприлюднили свої ціни для побутових споживачів на лютий – відповідно до рішення уряду, вона не повинна перевищувати 6,99 грн за кубометр.

Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривни за кубический метр.

Для потребителей, которые имеют контракты на поставку газа по цене ниже 6,99 грн, тарифы не изменятся. Цена поставщика последней надежды также установлена на уровне 6,99 гривни за кубометр.