Прокуратура добилась решения по сносу многоэтажки в Киеве

Киевская городская прокуратура через Шестой апелляционный админсуд выиграла апелляцию и добилась от застройщика сноса многоэтажки по ул. Августина Волошина в Соломенском районе столицы, сообщила пресс-служба прокуратуры.
Участок по указанному адресу относится к землям усадебной застройки и имеет ограничения по этажности.
В данном случае разрешено возводить не более 4 этажей. Но в нарушение требований градостроительного законодательства застройщик возвел многоэтажку, которая сейчас насчитывает 7 этажей.
“В связи с этим, столичной прокуратурой предъявлен иск в окружной административный суд города Киева с требованием обязать застройщика за свой счет осуществить снос самовольно построенного объекта недвижимого имущества”, – говорится в сообщении.
Суд первой инстанции согласился с доводами прокурора и иск удовлетворил. Указанное решение было обжаловано застройщиком, однако Шестой апелляционный административный суд оставил апелляцию без удовлетворения, а решение суда первой инстанции – без изменений.
“Таким образом решение Окружного административного суда города Киева о сносе самовольно построенного здания вступило в законную силу, принимаются меры по его реальному исполнению”, – уточнили в прокуратуре.
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