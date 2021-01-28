Прокуратура добилась решения по сносу многоэтажки в Киеве

Киевская городская прокуратура через Шестой апелляционный админсуд выиграла апелляцию и добилась от застройщика сноса многоэтажки по ул. Августина Волошина в Соломенском районе столицы, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Участок по указанному адресу относится к землям усадебной застройки и имеет ограничения по этажности.

В данном случае разрешено возводить не более 4 этажей. Но в нарушение требований градостроительного законодательства застройщик возвел многоэтажку, которая сейчас насчитывает 7 этажей.

“В связи с этим, столичной прокуратурой предъявлен иск в окружной административный суд города Киева с требованием обязать застройщика за свой счет осуществить снос самовольно построенного объекта недвижимого имущества”, – говорится в сообщении.

Суд первой инстанции согласился с доводами прокурора и иск удовлетворил. Указанное решение было обжаловано застройщиком, однако Шестой апелляционный административный суд оставил апелляцию без удовлетворения, а решение суда первой инстанции – без изменений.

“Таким образом решение Окружного административного суда города Киева о сносе самовольно построенного здания вступило в законную силу, принимаются меры по его реальному исполнению”, – уточнили в прокуратуре.