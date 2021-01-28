0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 566 0

Прокуратура добилась решения по сносу многоэтажки в Киеве

Прокуратура добилась решения по сносу многоэтажки в Киеве

Киевская городская прокуратура через Шестой апелляционный админсуд выиграла апелляцию и добилась от застройщика сноса многоэтажки по ул. Августина Волошина в Соломенском районе столицы, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Участок по указанному адресу относится к землям усадебной застройки и имеет ограничения по этажности.

В данном случае разрешено возводить не более 4 этажей. Но в нарушение требований градостроительного законодательства застройщик возвел многоэтажку, которая сейчас насчитывает 7 этажей.

“В связи с этим, столичной прокуратурой предъявлен иск в окружной административный суд города Киева с требованием обязать застройщика за свой счет осуществить снос самовольно построенного объекта недвижимого имущества”, – говорится в сообщении.

Суд первой инстанции согласился с доводами прокурора и иск удовлетворил. Указанное решение было обжаловано застройщиком, однако Шестой апелляционный административный суд оставил апелляцию без удовлетворения, а решение суда первой инстанции – без изменений.

“Таким образом решение Окружного административного суда города Киева о сносе самовольно построенного здания вступило в законную силу, принимаются меры по его реальному исполнению”, – уточнили в прокуратуре.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.