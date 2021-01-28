Нафтогаз создаст цифровую базу геологических данных

НАК «Нафтогаз Украины» создает базу геологических данных о месторождениях и скважинах, которые эксплуатирует дивизион «Нафтогаз разведка и добыча».
Об этом сообщается на сайте компании.
«В рамках диджитализации специалисты дивизиона „Нафтогаз разведка и добыча“ запустили в работу программное обеспечение для управления геолого-промышленными данными. Запуск этой программы — это начало создания крупнейшей в Украине цифровой базы геологических данных», — говорится в сообщении.
В систему уже внесены данные о 43 месторождениях и более чем 1200 скважинах западного региона. Всего планируется оцифровать данные о более 200 нефтегазовых участков и 5300 скважин, эксплуатируемых дивизионом «Нафтогаз разведка и добыча».
«В 2020 году в Харькове начал работу наш центр 3D-моделирования. На данный момент мы уже оцифровали историю западного региона, впереди обработка информации по Днепровско-Донецкой впадине. Детальный анализ геологических данных и 3D моделирования месторождений — это наши инструменты повышения эффективности процессов и принятия управленческих решений в рамках реализации стратегии наращивания ресурсной базы», — рассказал директор дивизиона «Нафтогаз разведка и добыча» Александр Романюк.
База данных формируется на основе программного обеспечения ProSource международной компании Schlumberger и будет интегрирована с другими системами группы «Нафтогаз». Создание базы данных продлится 5 лет.
В системе будет храниться: геологическая информация, а именно, данные о лицензионных участках, месторождениях, скважинах, их строении и структуре; скан-образы, результаты геофизических исследований скважин; информация о проведенных сейсмических исследованиях, профили скважин; объем добычи газа, нефти, конденсата, воды, результаты капитальных ремонтов скважин; 3D-модели месторождений; анализ разработки месторождений, уточненные проекты, геолого-экономическая оценка, технико-экономическая оценка.
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